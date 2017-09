Opinión - ¡¡Fue algo inenarrable!!

Opinión

Isaías Cano Morales |

2017-09-21

¡!El pánico reflejado en los rostros!!, ¡!la angustia!!, ¡!los gritos y el llanto¡¡ ¡!la desesperación!! de decenas de mujeres, hombres y niños que se abrazaban en las calles unos a otros dando gracias a que se encontraban vivos, preguntando por la suerte que habrían corrido familiares, hijos en la escuelas y amigos, con motivo del brutal sacudimiento de tierra sucedido instantes antes; ello fue un espectáculo aterrador, escalofriante, que centenas vivimos en el centro de la ciudad el martes pasado la una de la tarde, momentos en que Cuernavaca fue terriblemente sacudida por un fuerte y devastador temblor, sin que se recuerde fenómeno semejante ocurrido hasta la fecha que haya sufrido esta ciudad.

La calles del centro atiborradas de personas, salidas de edificios, de oficinas de gobierno, de restaurantes, de negocios, de casas; en Matamoros, una multitud frente al Congreso, cuyo edificio fue cimbrado y dañado en su estructura, lo mismo casas y edificios en las calles de Aragón y León, Guerrero, calles aledañas y sobre todo la Avenida Morelos, donde se veían un río de gente espantada, corriendo en un sentido y en otro, dando la impresión de no saber ni a dónde ir, con el transporte paralizado, atestiguando asombrados el derrumbe de una parte de la emblemática torre Latino Americana, desde donde ventanas de departamentos se asomaban personas que se habían quedado atrapadas. Las sirenas de ambulancias, unos tractores y maquinaria se dirigieron a la Torre colapsada, donde voluntarios habían ya rescatado a personas. Un helicóptero sobrevolando la zona. No se vieron cuerpos de bomberos, de auxilio del gobierno, personal de la Cruz Roja, o grupos Médicos para Primeros auxilios, no aparecieron en calles céntricas al menos dos horas después del terremoto. Los escombros de bardas venidas a tierra, algunas tuberías de agua rotas, fachadas de propiedades resquebrajadas, negocios cerrados parecía esta ciudad como zona devastada por bombas en tiempos de guerra.

Comentarios iban y venían momentos inmediatos en todas partes de gente aterrada, confundida acerca de la catástrofe a la que no se daba crédito: “Cuernavaca no había vivido nunca algo como ahora”, “el daño sufrido, tanto material como de pérdidas humanas ha sido de enormes y lamentables consecuencias”, “los simulacros que realiza el gobierno de nada sirven ante inesperadas fuerzas de la naturaleza”, “al parecer estamos en zona sísmica de grave riesgo”. Se escuchaban así mismo, voces de personas que llamaban desde ese momento a la solidaridad con las víctimas del terremoto; ayer fueron las poblaciones de Oaxaca, Chiapas y Tabasco, las que aun sufren carencias de todo tipo a causa del sismo del pasado 7 de septiembre, hoy, 12 días después, Morelos, pero también Puebla y la Ciudad de México, sufren la devastación producida por las consecuencias de un fenómeno telúrico. La capital del país, trayendo a la memoria el recuerdo del 85, otra vez ha sido nuevamente sacudida, con enormes pérdidas de vidas y de estructuras de edificios.

Morelos, su población que ha sufrido con el temblor los mayores daños y que por lo general es la más vulnerable, atraviesa por una gran emergencia no sufrida antes, con cerca de decena y media de municipios dañados, con más severidad, Axochiapan, epicentro de movimiento telúrico que según el Servicio Sismológico Nacional fue de 7.1 grados, seguido de Jojutla, Zacatepec, Tlaquiltenango, Cuernavaca y otra decena más. Las pérdidas de vidas se mencionan 55 solo en Morelos, 117 en la Cd. de México, 39 en Puebla y 12 en Edo. de México. El gobernador de Morelos hace un recuento de más de 2 mil viviendas afectadas por el sismo y ha anunciado un programa de ayuda a través de albergues en varios municipios.

Vendrá sin duda un recuento final aproximado de los daños materiales y pérdida de vidas en el estado, hallándose obligado el gobierno, los poderes que lo conforman, a considerar programas de ayuda material y económica a quienes han sufrido daños en su patrimonio y por lo tanto, se hallan en condiciones de grandes necesidades. Se impone por supuesto la solidaridad de la población, la que organizadamente debe acudir en ayuda hacia sus hermanos morelenses. Es la hora de responder con hechos, ante las desgracias, tragedias y emergencias como las que se viven hoy.

Chay_cano@hotmail.com