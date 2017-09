Casos y Cosas de Morelos - Lo que es del César como lo que no es del César

Opinión

| Sergio Dorado

2017-09-21

Vaya manera de recordar el sismo del 19 de septiembre de 1985, que a quienes lo vivimos espantó con sobrada razón. Aquel pavoroso movimiento de 8.1 grados en la escala de Richter dejó más de diez mil muertes y la mejor definición de la palabra desolación. El martes pasado, y justo también con fecha 19 de septiembre, pero de este año 2017, la naturaleza nos vuelve a recordar y advertir que los humanos somos poco menos que nada, que ante su inexplicable furia somos papel desvalido al viento. Treinta y dos años tuvieron que pasar para que, implacable como es la trepidación, regresara un dios artero para confirmar que México es un territorio endeble a la conmoción sísmica. Sólo que esta vez, por azares del destino y otras marañas filosóficas correosas para masticar con duelo, fue nuestro querido y hermoso estado de Morelos la víctima predilecta.

Da rabia por otra parte, especialmente porque no pocos políticos se engancharán con el dolor morelense para lucrar con el voto popular. Son tan predecibles ellos. Tan simples y malhechos, que menos de un dos por ciento cerebral se requiere para adivinar el propósito principal de sus vidas: chupar la vida de los demás para vivir en la opulencia mientras el morelense victimado llora y entierra sus muertos. Un yo en una entidad más que dolorida llora porque observa cientos de fotografías y videos trágicos a través de las redes sociales. Por ellos lloro y no me apena. Por ellos oro, aunque a veces no sé ya a quién o por dónde debe ir el duelo. Por los otros, por los que con saciedad engañan por votos y monedas, bien escupiría un par de vulgaridades, pero no vale la pena, no tiene caso empantanarse en el mismo ras de suelo.

Lloro por el Morelos que amo, el que imaginaba cuando niño al escuchar el himno nacional mientras saboreaba ver ondear, con el uniforme escolar de la escuela primaria “Ejército Mexicano”, el lábaro patrio en la plaza Emiliano Zapata Salazar; ahí justo, en el corazón de Cuernavaca, donde confluyen las venas de mi querida y hermosa ciudad adoptiva que emana de los árboles más hermosos del mundo. Ese es el Morelos que respeto con el alma, el de las flores, la lluvia y la solidaridad ante la adversidad que azota con la furia de la naturaleza; el Morelos que sin necesidad de convocatoria oficial –cada vez menos requerida por la inteligencia social- brinca del sismo a la calle para rescatar hermanos morelenses lapidados bajo los escombros que ha dejado una fuerza ciega y descomunal. Disculpe usted las lágrimas, estimado y único lector, es que a los morelenses nos golpea tanto lo que es del César como lo que no es del César.