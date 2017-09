Justicia

| Pancho Rendón

2017-09-21

Nos rebasa la contingencia por no estar preparados

Aun cuando se oyen voces de “todo está bien y bajo control”, en casos de una contingencia por efectos de la naturaleza, nos rebasa y en mucho, sabiendo de antemano que no estamos preparados para enfrentar un caso de emergencia ni existe la infraestructura ni el personal suficiente para darse abasto en un caso así.

Esto se pudo observar tras del sismo en Morelos que se dejó sentir la tarde del martes, cuando la sociedad se quedó sin energía eléctrica y sin celular, porque por ese motivo, los negocios que no sufrieron daños, cerraron sus cortinas, las gasolineras porque no funcionaban las bombas de despacho, las tiendas de autoservicio y farmacias por no tener sistema y sin ello no podrían cobrar la mercancía que venden, porque está fiscalizada.

También se colapsó el transporte urbano, se redujo las corridas, se incrementaron los congestionamientos y por la noche, la gente no podía conseguir velas o veladores para alumbrarse y los negocios que llegaron a venderlas, hasta en 20 pesos por pieza era su precio. No había taquerías, fondas y la comida escaseo, otra más se echó a perder debido al calor y a la falta de refrigeración, pues no había luz en los municipios más afectados.

La calamidad parecía incrementarse porque no había servicio telefónico celular, mucha gente quedó incomunicada y desesperada por no saber de sus seres queridos. Inclusive ayer, a pesar que llegó la luz durante la noche o madrugada en varios municipios.