2017-09-21

Confirman autoridades del Sindicato de Trabajadores, que el Hospital General “Dr. José G. Parre” de Cuernavaca se colapsó como consecuencia del fuerte sismo, sin que hasta el momento se reporten pérdidas humanas que lamentar; sin embargo personal de Protección Civil Estatal y Municipal en coordinación con elementos del Cuerpo de Bomberos, realizan labores de rescate a fin de saber si existen personas atrapadas, de igual forma se confirmó que el edificio de la clínica T-1 del IMSS de Plan de Ayala, sufrió graves curtiduras, lo que ha generado temor y nadie quiere subir a los pisos.

De acuerdo a los informes dados a conocer por el delegado del Sindicato Dante, confirmó en un mensaje que el nosocomio lamentablemente está deshecho, devastado, debido a que se cayeron paredes y plafones; en el interior no sirve ni funciona nada.

Refirió que en compañía del Doctor Magadan y autoridades hicieron un recorrido desde el momento del sismo, puesto que personal médicos, pacientes y familiares estaban en su interior; pero a pesar de que no los dejaban entrar desde ayer ya hay Ingenieros y mucha gente trabajando, confirmando “que el G. Parres no sirve”; es probable que se levante como nuevo y hay que volver a reconstruir dicho hospital.

Aseguró el líder sindical que lamentablemente esta situación va para largo, que ya no hay nada en “G. Parres” y no sirve para nada; el segundo piso se hizo “acordeón”, las escaleras laterales se despegaron de los muros, los elevadores tronaron los muros, todo el interior es un horror, el tomógrafo no sirve, nada sirve; por lo pronto el personal que labora en lo que quedó del hospital fue concentrado en la calle Gómez Azcárate de la colonia Lomas de la Selva a fin de mantener el orden mientras los cuerpos de rescate se encargan de efectuar sus labores correspondientes.

En lo que respecta a las instalaciones del hospital del IMSS de Plan de Ayala se confirmó por parte de trabajadores que hubo afectaciones en la estructura de los últimos pisos de dicho inmueble sufrió graves cuarteaduras lo que ha generado temor entre personal médico, pacientes y familiares de estos pues temen que en cualquier momento el nosocomio se desplome a raíz de la “sacudida”; ya que incluso presenta daños en su estructura como cristales y plafones, motivo por el cual se dejó de dar servicio en el área de especialidades, ya que lo único que funciona es el área de urgencias para pacientes de primera prioridad.