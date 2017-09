Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2017-09-21

1.- Jornada pospuesta de fútbol

2.- El sismo

3.- Puente

4.- Regreso a clases

1.- El siete de septiembre a las 23:49 se sintió el terremoto más fuerte de la historia en el país, de lo que se tiene registrado, aunque se habla de otro entre 1700 y 1799, pero el caso es que afectó terriblemente a Chiapas y a Oaxaca, sobre todo en el caso de Oaxaca, y entonces en la Federación Mexicana de Fútbol jamás se habló de suspender ni uno de los cotejos de la tercera división, todo continuó sin dificultades, las jornadas se libraron al son de lo que se tenía en el programa; si acaso algún silencio o alguna situación, pero que yo recuerde no se pospuso ni un juego de canicas, pero ahora que es el centro, que se llega a la Ciudad de México, en donde la caja de resonancia es fuerte, entonces sí se da la situación de refechar y/o posponer las fechas y no sólo del torneo de Copa que a algunos interesa, sino igual los del torneo regular y desde el circuito superior hasta que se llega a la tercera, lo que entraña una situación que habla de dos raseros, porque si la tragedia es lejana, pareciera ajena, pero si es cercana, entonces a hacer ruido, y vienen las trasmisiones en vivo, lo que para los chiapanecos y oaxaqueños fue ocasional, ¿o no?. Su me equivoco, pues lo rectifico, pero las cosas se dan en dos vertientes diversas.

a.- Si soy quisquilloso, lo acepto, pero lo que se ve, señores, no se juzga; no hay caso.

b.- Cuando la afectación fuerte fue en Chiapas y Oaxaca, si acaso alguna mención y ya.

c.- Ahora la afectación es en el centro del país, en donde se tienen más reflectores.

d.- Se dio el fenómeno sísmico el martes 19 y fue en el centro del país y fue distinto.

e.- Lo que se haga en el centro se tiene la idea de que repercute en toda la república.

f.- Desde luego que sí, vienen las notas, la televisión, el radio la fuera del Internet.

g.- Aquí la Federación Mexicana de Fútbol tomó la decisión de suspender la jornada.

h.- No habrá ni siquiera la tercera división, ni mucho menos la primera y el ascenso.

i.- Ya hasta la cuarta división, me dicen de última hora, se sumó a esta no actividad.

j.- Que sea para bien, aunque los dos raseros dan qué pensar. Ahí lo dejo a su criterio.

2.- Muchos de los deportistas fueron sorprendidos por el sismo, y en no pocos casos se sintió que se podría perder la vida. Ojalá y todo esté bien en todos los hogares y que el espíritu solidario irradie en todos.

3.- Puente de Ixtla va a jugar partido amistoso frente a los Linces de Xochitepec, a beneficio de los afectados por el sismo de Xochitepec. El juego el sábado, en lugar por designar. Excelente José Luis Ocampo.

4.- Sin que me lo digan, pero todo hace pensar que el regreso a clases se tendrá para el lunes, ¿y las escuelas afectadas, también van a volver a los salones?.