Deportes

No habrá fútbol profesional este fin de semana

| Ignacio Cortés Morales

2017-09-21

CIUDAD DE MÉXICO.- En definitiva todos los encuentros del balompié nacional se suspenderán para este fin de semana, derivado de los acontecimientos que se dieron el martes 19 de los corrientes, en donde un sismo de 7-1 grados en la escala de Richter, enlutó números hogares mexicanos, sobre todo en Morelos, Puebla, Guerrero y Ciudad de México, por lo que los encuentros quedan para mejor ocasión, lo mismo los de la primera división nacional que los de la liga de ascenso, la máxima categoría de la rama femenil, la segunda división, igual la premier que la de los nuevos talentos, y hasta la tercera, lo que se comunicó ayer, en la página de Internet de la propia Federación Mexicana de Fútbol, haciéndose oficial esta determinación.

El siete del mismo mes de septiembre se dio, a las 23:49 horas, el sismo de mayor intensidad en la historia del país, entre lo que se tiene registrado, dado que llegó a 8.2 en la escala de Richter, y entonces en la Federación Mexicana de Fútbol se siguió con la fiesta deportiva, pero ahora que se dieron, en el centro del país, acontecimientos igualmente lamentables, sí se toma esta determinación que no se hizo cuando los afectados fueron las entidades de Chiapas y Oaxaca, lo que se presta a suspicacias.

Comunicado de la primera, liga de ascenso y la femenil

La liga Bancomer MX informa que los encuentros de la Jornada 10, suspendidos a causa del sismo del pasado 19 de septiembre, se realizarán los próximos 17 y 18 de octubre.

En el caso de la LIGA MX Femenil, los compromisos de la Jornada 9 se realizarán en las mismas fechas, 17 y 18 octubre del año en curso.

Para el ASCENSO Bancomer MX, los partidos correspondientes a la Jornada 9 se llevarán a cabo en la Fecha FIFA programada para los días 6, 7 y 8 de octubre.

Por lo que respecta a la COPA Corona MX, los Octavos de Final se jugarán el 24 y 25 de octubre, los Cuartos de Final el 31 de octubre y 1 de noviembre, las Semifinales en la semana de la Fecha FIFA de noviembre, y la Gran Final en fechas por confirmar.

Agradecemos la comprensión y el apoyo de todos los clubes, así como de la Familia del Futbol Mexicano.

En la segunda también se tiene comunicado y en la tercera por lo consiguiente, así que no habrá fútbol este fin de semana en los circuitos del fútbol nacional, y en el comunicado se habla de las fechas a librarse las actividades de las dos máximas categorías varoniles y la femenil, mientras que segunda no se hacen especificaciones sobre si se pospone en las mismas condiciones o no, y en la tercera sí se deja la actividad para la siguiente semana y se sigue el mismo calendario.