Yesenia Daniel |

2017-09-20

Al filo de las 21:34 horas de este martes, trascendió que en la zona sur del estado se habilitaron espacios para recolectar víveres en apoyo a los damnificados del sismo ocurrido ayer por la tarde, estos son:

El Balneario “El Paraíso” en Jojutla;

Ayudantía de Tetelpa, en Zacatepec;

Las Unidades Deportivas “Niños Héroes”, “La Perseverancia” en Jojutla

Hotel Monte Carlo en Jojutla y,

La Cruz Roja de Jojutla

Asimismo, en punto de las 21:30 horas de ayer, se informó que en el Hospital General “Ernesto Meana San Román” de Jojutla ya no estaban necesitando lonas; ahora requieren insumos médicos como jeringas, cubrebocas, soluciones, analgésicos, agua embotellada y comestibles no perecederos y de consumo rápido como galletas, pan dulce, etcétera; esto al señalar que la contingencia a esa hora estaba controlada.

A las 21:36 horas, los cuerpos de rescate en Jojutla por el momento no necesitan apoyo de civiles para quitar escombros, están esperando maquinaria. Se le pide a la población mantenerse en lugares seguros y si no hay necesidad, no salir a las calles, hay vialidades cerradas por daños en municipios de la zona sur de Morelos.