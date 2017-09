Local

Gerardo Suarez

2017-09-19

-Vislumbra la posibilidad de presentar las denuncias correspondientes por usurpar funciones, informó

El presidente del Partido de Regeneración Nacional, Miguel Enrique Lucia Espejo, se deslindó de cualquier acto apócrifo que realizan diversas organizaciones de dudosa procedencia como lo es el Colectivo Morena en Cuernavaca, de sus supuestos dirigentes e incluso, anunció que vislumbra la posibilidad de presentar las denuncias correspondientes por estar usurpando funciones.

Ante ello, anunció que se contempla presentar las denuncias penales ante las instancias correspondientes porque cuando menos en Cuernavaca, Diego Gómez, está usurpando el nombre y acciones de un partido político sin siquiera tener registro de que sea un militante de Morena.

Consideró que este personaje al igual que otros los está patrocinando tanto el PRI como el PRD, por el temor que le tienen a Movimiento de Regeneración Nacional, y lo único que intentan, es evitar el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, por lo que dijo que estarán atentos a todo los actos irregulares que se puedan hacer a nombre de Morena sin tener ningún vínculo con ellos.

El dirigente de Morena, Miguel Lucia Espejo, refirió que todos saben cuál es el trabajo en la estructura y no es otro que mediante el Enlace Estatal, quien mantiene una coordinación con todos los Enlaces de cada uno de los Distritos Federales y con el Comité Ejecutivo Estatal, además de los secretarios y los consejeros estatales.

Por lo tanto, reiteró que se está actualmente investigando al señor Diego Gómez para saber si es militante porque de serlo, se le iniciará un procesos de investigación ante la Comisión de Honor y Justicia en virtud de que en el Movimiento de Regeneración Nacional no hacen grupos y mucho menos colectivos o tomas de protesta que a todas luces son falsas como en la que él tomó protesta del cargo que para Morena es desconocido.

Sin embargo, dejó en claro que en caso de no ser militante morenista, de igual manera se le someterá a una investigaciones ante la autoridad penal correspondiente a fin de determinarse a través de la vía jurídica si es que estuviera o no usurpando funciones de dirigente cuando no se le tiene reconocido el cargo por Morena.