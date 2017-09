Local

2017-09-19

Al acudir como invitado de honor a la ceremonia cívica de Honores a la Bandera de la histórica Primaria “Benito Juárez García”, el diputado Jaime Álvarez Cisneros escuchó las solicitudes de los profesores y padres de familia de este plantel para atender las necesidades en materia de infraestructura y así los alumnos estudien en condiciones óptimas.

“Esta escuela tiene una gran historia en la formación de mujeres y hombres con una alta relevancia en el Estado de Morelos; gracias a los directivos del plantel y al comité de padres de familia por darme la oportunidad de venir este día aquí, me siento muy honrado de escuchar las necesidades del plantel”, enfatizó.





En este marco, Jaime Álvarez reiteró su disposición de impulso a la educación y por ello brindó herramientas esenciales para el aprendizaje de los menores.

Asimismo, Álvarez Cisneros hizo hincapié en reconocer a los docentes de Cuernavaca, por la convicción con la que acuden a impartir clases en cada uno de los planteles educativos y que, en muchas ocasiones, nadie reconoce.

“Es importante reconocer a los docentes este gran compromiso y vocación con los que trabajan, muchas veces no hacemos la pausa necesaria para valorarlos y agradecerles, en la mayoría de los casos no se limitan al plano académico, si no que van más allá, en ocasiones hasta se ocupan del estado anímico o de salud de los menores”, abundó.

Álvarez Cisneros aprovechó para reconocer la labor y vocación del director de la Primaria “Rafael Ramírez” quien hace poco sufrió de un infarto, pero quien era ejemplo de motivación para los alumnos de la institución que él dirigía.

Finalmente, el legislador agradeció a los directivos de la escuela primaria “Benito Juárez García”, Hortencia Ortiz, Nieves María Mejía Cuervo y al comité de padres de familia que dirige José Luis Flores.