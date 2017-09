Local

2017-09-19

-En el caso de los 10 acreditables que dispararon contra escoltas del entonces procurador Rodrigo Dorantes

-Una vez que jueces federales resuelvan las notificaciones en contra de los agentes de dicha corporación

Una vez que un Juzgado Federal resuelva todas las notificaciones en contra de los 10 elementos de la Policía Acreditable que dispararon a escoltas del entonces procurador Rodrigo Dorantes en febrero del 2013, abogados no descartan la posibilidad de llamar a comparecer a la entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Alicia Vázquez Luna y a otros 29 ex funcionarios.

A cuatro años y siete meses de que los elementos de la Policía Acreditable de la extinta SSP, se hallen en prisión preventiva acusados por el homicidio de tres agentes ministeriales y tentativa de homicidio en contra de los escoltas del antes procurador Rodrigo Dorantes Salgado.

La defensora pública, Mirta Sagrario Aguirre, aseguró que una vez que las autoridades judiciales federales con sede en Morelos, resuelvan dicha situación y notifiquen al juez de control oral, el juicio se reanudará con la etapa en la que se suspendió, para que en un lapso de tres meses inicie la audiencia intermedia y sea cuando puedan presentar como prueba las declaraciones de los jefes superiores inmediatos, quienes tuvieron participación en el operativo en contra del procurador, los cuales deberán ser citados.

“Se descarta traer al ex procurador Rodrigo Dorantes porque cuando se desahogó la audiencia oral en el 2013, se advertía que el ex funcionario no había visto nada (…); en este caso también se llamaría a ex secretarios de seguridad, elementos de otras unidades que se vieron involucrados hasta el momento que se hace este operativo y que no fueron detenidos, son aproximadamente de 20 a 30 personas, donde la Defensoría podría estar llamando a comparecer como medios de prueba…”, declaró.

Sagrario Aguirre recordó que los ex servidores públicos participaron en el operativo la noche del 7 de febrero del 2013, donde elementos de la Policía Acreditable persiguieron y atacaron a balazos a los escoltas del entonces titular de la PGJ, Rodrigo Dorantes, en donde tres escoltas resultaron ultimados y tres más heridos, en hechos ocurridos en la Avenida 10 de Abril, de la colonia Las Granjas.

Cuestionada respecto al estado anímico de los 10 agentes policiacos, informó que se encuentran en área especializada sujetos a protección al interior del Cereso Morelos, además de que cuentan con asistencia psicológica, y se ocupan en diversas actividades en sus tiempos libres.