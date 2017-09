Opinión

Observador político - Va PANAL por la expulsión de diputado y del ex líder partidista

Gerardo Suarez |

2017-09-19

Solo tuvieron que transcurrir 148 días desde que asumiera el cargo como diputado local el 25 de abril del presente año, para que Ulises Vargas decidiera renunciar al grupo parlamentario de Nueva Alianza en el Congreso del Estado el 14 de septiembre pasado, para evidenciar sus intereses personales y económicos sin importarle en lo absoluto el instituto político que lo cobijó. Sin embargo, ahora, se encuentra el todavía legislador turquesa junto con su ex dirigente estatal, Felipe Castro Valdovinos, en la silla de los acusados por lo que en los próximos días se podría anunciar el proceso de expulsión de ambos personajes acusados por el PANAL como militantes que han traicionado los estatutos del partido que dirige a nivel nacional, Luis Castro Obregón.

PACO SANTILLAN Y SU INTEGRACIÓN AL GABINETE DEL GRACO.- Tras casi dos años de haber estado como diputado local y votar todas las iniciativas de Graco Ramírez, Rodrigo Gayosso y el PRD, Francisco Santillán Arredondo, diputado que fue cobijado y respaldado por el PRI y PANAL decidió solicitar licencia al cargo para incrustarse en la administración de la nueva visión en su calidad de secretario del Trabajo. Esta decisión, obvio, no cayó bien entre los la militancia de los turquesas y mucho menos en la diputada federal, María Eugenia Ocampo Bedolla, quien lo calificó de traidor y desleal al ahora integrante del gabinete del considerado peor gobernador de Morelos.

Paco Moreno, quien de no ser por el PRI no hubiera alcanzado la curul en el Congreso, con su decisión personalísima, fracturó al débil PANAL, y acaso, tenía el respaldo total e irrestricto de su entonces jefe político, Felipe Castro Valdovinos, quien ahora al igual que el secretario del Trabajo, están dedicados en cuerpo y alma a ofrecer sus servicios a los responsables tanto del gobierno como al presidente del partido en el poder. A los dos hoy los consideran más amarillos que el propio sol azteca.

Atrás quedaron las descalificaciones de Francisco Santillán, cuando era presidente del PANAL en contra de Graco Ramírez. Eso quedó en el borrón y cuenta nueva. Por lo tanto, ahora, asegura que está respondiendo con profesionalismo a la invitación que le planteó el Ejecutivo, sin que ello implique abandonar su militancia dentro del Partido Nueva Alianza, y desde ese cargo, sigue haciendo precampaña de una manera descarada y desvergonzada sin importarle violentar la Ley electoral.

ULISES RUIZ.- Aún sin cumplir los cinco meses y el sustituto de Francisco Santillán ha dado más información periodística que el resto de sus compañeros, aunque de una manera negativa, en virtud de primero toma protesta como legislador y luego, a escasas semanas se anunció en medio de fuertes críticas y señalamientos de corrupción jubilación. Todo ello, derivado de las inconsistencias que ofreció el propio Ulises Vargas a la Comisión del Trabajo del Congreso, percibirá tan pronto deje a diputación, 25 mil pesos que será el 60 por ciento de su último sueldo. Por lo que pese a sus escasos 37 años, aseguró haber laborado de forma ininterrumpida 20 años en los Ayuntamientos de: Amacuzac, Atlatlahucan y Axochiapan. Aunque, reconoce ser docente.

Hoy, el personaje en cuestión, está al interior del PANAL siendo sujeto de diversos señalamientos y por tanto, en los días subsecuentes, será objeto de una solicitud de expulsión de Nueva Alianza, debido a que no se quiso sujetar a las disposiciones de la coordinadora Edith Beltrán Carrillo, que dictaba órdenes y estas eran rechazadas en automático. Por el contrario, votaba, apoyaba y era literalmente un integrante más de la bancada parlamentaria del PRD en el Congreso del Estado. Por ello, será sujeto a dejar de forma definitiva del partido.

En esa misma situación se encuentra el ex presidente del PANAL, Felipe Castro Valdovinos, quien a pesar de que hizo malos manejos financieros en el tiempo que estuvo al cargo de dirigente, no lo que no se le perdona es que de igual manera, se haya puesto la camiseta amarilla de una manera vulgar y sin vergüenza alguna, al estar trabajando directamente para el presidente del PRD como lo señalan los mismos militantes. Las acusaciones se incrementarán en breve y por ello, tanto Felipe Castro como Ulises Vargas, están en la silla de los acusados.

FIDEL DEMÉDICIS SE VA POR LA LIBRE.- Luego de la elección de Rabindranath Salazar Solorio como Coordinador Estatal del Partido de Regeneración Nacional y tras su ratificación por el Consejo Nacional de Morena, el senador Fidel Demédicis Hidalgo, se ha percatado que las puertas en el partido de Andrés Manuel López Obrador para buscar la gubernatura de Morelos está en chino. Sus posibilidades conforme avanza el tiempo van disminuyendo y por ello, exploró diversas alternativas como lo es participar en el Partido del Trabajo, sin embargo ahí, está Tania Valentina Rodríguez Ruiz, quien ha mostrado su mano dura y su respaldo a Manuel Martínez Garrigós para poder aspirar a esa posición.

Por lo tanto, ante las nulas posibilidades de tener el respaldo de algún partido de la izquierda en Morelos para seguir en su proyecto de alcanzar la candidatura a la gubernatura de Morelos, está iniciando la recolección de las 35 mil firmas que requiere para poder competir por esa posición desde la candidatura independiente. Será pues en los siguientes días cuando anunciará su participación en las boletas por la vía independiente y sin el aval de ningún partido político.

LAS GOLONDRINAS A LOS DELEGADOS FEDERALES.- Para muchos actores políticos entre ellos diputados federales por Morelos, les han advertido de la salida de varios de los delegados que hoy aspiran a competir por algún cargo de elección popular y que están desatados utilizando estructura, personal y recursos económicos de sus respectivas dependencias para continuar con su carrera política rumbo al 2018.

Nuevamente, quien está en la mira es Jorge Meade Ocaranza, delegado de la Secretaría de Desarrollo Social, y quien aprovecha cualquier foro para salir y participar a efecto de seguir activo entre el electorado y participar en las encuestas. Sin embargo, a pesar de que ya aguantaron casi todo el sexenio, las cosas cambiarán ahora que tienen un pie en la carrera por la elección electoral y otro con sueldo y personal en la dependencia que presiden. Las cosas se les pondrá color de hormiga a todos los delegados que de una u otra manera aspiran a que su nombre y su figura aparezcan en la boleta electoral, pero que al mismo tiempo, quieren seguir manejándose en las delegaciones con total impunidad.

Email: gerardonoticias01@gmail.com

Twitter: @gerardosuarez73