Opinión - Los políticos en su juego de siempre y un pueblo en crisis severa

Opinión

Isaías Cano Morales |

2017-09-19

Ha iniciado ya prácticamente el proceso que tiene que ver con las elecciones de 2018, y con ello hace ya su aparición la machacona y no pocas veces chocante propaganda política y ruido demagógico de los partidos políticos y quienes dentro de ellos se preparan para figurar en la contienda electoral. En otras palabras más de lo mismo: aparece de nueva cuenta lo que mueve a políticos-parásitos en el arte de engañar: la ambición, el hambre de poder, las ansias de figurar en escenarios políticos contemplando las posibilidades de enriquecimiento; el “codearse con los de arriba” y ser centro de reflectores, en el entendido de que,-- tal cual funciona el ejercicio de la política-- ésta es un verdadero negocio, y para ello se preparan, luchan a brazo partido, compran si es necesario candidaturas, buscan “padrinos”, barbean a dirigentes influyentes, realizan comilonas, en fin, qué es lo que no hacen, ¿quiénes?, pues nada menos que las “manadas” de políticos, las “caballadas flacas” de todos los partidos, incluyendo los que dicen ser de izquierda. Y en ese “más de lo mismo”,-- quienes se hacen de una candidatura-- se vuelven de un día para otro los “paladines de la democracia”, los “salvadores y protectores del pueblo”, “demandantes de justicia”, los que dicen “combatir la corrupción e impunidad”, los que “prometen remediar todos los males” y ser las “voces de los pobres y marginados”, esos mismos ambiciosos, cobijados bajo emblemas de partidos, saben bien su juego y como jugarlo: Y todos lo sabemos: despliegan campañas por demás costosas, donde se gastan miles de millones, y en la que destaca la más socorrida y la que reditúa votos, que no es otra que la compra del voto, pues bien saben, quienes van por jugosos sueldos y privilegios que da el poder, que las franjas de población de necesitadas, pobres y miserables que hay en todo el país, son pasto seco para que prenda el cohecho, la coacción y la falsa promesa para llenar urnas con sufragios comprados a favor de políticos corruptos, mentirosos, demagogos y traidores. Para ilustrar lo último ahí están, solo un ejemplo, la mayoría de diputados del Congreso de Morelos.

En el mismo contexto, sobra decir, que la política y los políticos en su gran mayoría los envuelve un monumental desprestigio. Siendo vistos y calificados por la gente como mercenarios, ladrones y corruptos. Esa es su fama, esa es su imagen, sin embargo, esa clase corrupta y enriquecida mueve los hilos de la propaganda, del discurso trillado, de la publicidad, de procurar “ganarse a la gente” a base del derrame de recursos económicos, que una vez en el poder los multiplicará; todo eso y más han sido sus estrategias para sostenerse en el poder y defenderlo hasta con las uñas (léanse montos multimillonarios) como lo hizo Peña Nieto y el PRI en el estado de México en junio pasado para imponer al primazo como gobernador). Lo mismo se prevé ocurrirá en el 2018: antes y durante la campaña, el gobierno de Peña y el PRI, (ya lo hacen con programas sociales y en coyunturas de ayuda a la población que sufre calamidades sociales y naturales) canalizarán a las campañas de sus candidatos, del PRI y PAN como nunca, increíbles cantidades de dinero, toda vez que tienen enfrente a un candidato a la presidencia de la República quien les quita el sueño, AMLO, a quien de nueva cuenta se le abren las posibilidades de vencer en las urnas al dinosaurio PRI y a la Alianza PAN-PRD engendro con riesgo de aborto.

25 mil millones de pesos costará a los mexicanos las elecciones presidenciales de 2018, de éstos casi 7 mil millones irán a las arcas de los partidos. Ante un México con hambre, hundidos en la pobreza 55 millones de sus habitantes, miles de de desempleados, trabajadores con salarios que son un insulto, donde los recortes a presupuestos a educación, salud, el campo son continuos. Ante esto se antoja un verdadero crimen, un atentado al bienestar de la población, que una burocracia como es la del INE y del TEPJF, con sueldos de consejeros y magistrados que llegan a los 5 y 6 millones al año, además de los despilfarros y manejos al arbitrio de miles de millones de pesos, sin que rindan cuentas, a manos de franquicias partidarias. ¿No es esto algo que ofende, que humilla, que golpea el rostro de una nación que se hunde cada vez más en el descaro de los abusos con el silencio y con él, la convalidación de mayorías?

Dos panoramas, dos escenarios, dos mundos son notorios en nuestro universo socio-político nacional y local, uno: el de la política y los políticos que conforman el conjunto de siglas que caracterizan a empresas y negocios llamados partidos conocidos, PRI y PAN y los pegotes a estos como lo es ahora el PRD, y dos: la inmensa mayoría de un pueblo sojuzgado, engañado, explotado, reprimido y víctima de atroces necesidades, orillado a una sobrevivencia infrahumana.

