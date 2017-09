Casos y Cosas de Morelos - La magia que invade a la política cotidiana

Opinión

| Sergio Dorado

2017-09-19

Como usted bien sabe, estimado y único lector, el Realismo Mágico es una corriente literaria de origen latinoamericano que surgió a mediados del siglo XX. En una definición escueta, la corriente se puede interpretar como una preocupación estilística y por el interés de mostrar lo irreal o extraño como algo común o cotidiano. En el ámbito literario, es al crítico alemán Franz Roh a quien debemos el término de “Realismo Mágico”, que proliferó en la región latinoamericanacon autores de la talla de Miguel Ángel Asturias, Gabriel García Márquez, Jorge Luis Borges, Carlos Fuentes, Julio Cortázar, Alejo Carpentier, Isabel Allende, Elena Garro, y pare usted de contar… entre muchas otras plumas distinguidas de aquel tiempo.

Un par de extractos que pueden ilustrar mejor que mil palabras lo irreal que invade a lo cotidiano se puede apreciar primero en las letras de Isabel Allende (La Casa de los Espíritus): “En esa ocasión Nívea se inquietó, pero la Nana le volvió la tranquilidad diciendo que hay muchos niños que vuelan como las moscas, que adivinan los sueños y hablan con las ánimas, pero a todos se les pasa cuando pierden la inocencia. Ninguno llega a grande en ese estado –explicó-. Espere que a la niña le venga la demostración y va a ver que se le quita la maña de andar moviendo los muebles y anunciando desgracias.” O en un segundo ejemplo de Gabriel García Márquez, premio Nobel de Literatura en 1982 con Cien Años de Soledad: “Poco después, cuando el carpintero le tomaba las medidas para el ataúd, vieron a través de la ventana que estaba cayendo una llovizna de minúsculas flores amarillas. Cayeron toda la noche sobre el pueblo en una tormenta silenciosa, y cubrieron los techos y atascaron las puertas, y sofocaron a los animales que durmieron a la intemperie.”

Seis premios Nobel latinoamericanos ha habido en la historia de la literatura, pues el reconocimiento mundial de aquel tiempo así lo exigió, tanto por su calidad estilística como por la influencia que heredaron no sólo en el ámbito literario, sino en el político también. De donde se deduce que los funcionarios públicos de México han de haber reprobado materias tales como la antropología, la filosofía, la economía o la sociología, pero alcanzaron el diez con honores en conocimiento y aplicación del Realismo Mágico. Uno de ellos, quien se distingue últimamente por la construcción de socavones caros y movedizos, es Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal.

El susodicho declaró el domingo anterior, en un medio nacional, que “el contrato del Paso Exprés de Cuernavaca sí contaba con proyecto ejecutivo, pero que no se subió a la página de Compranet porque la ley dice que cuando un proyecto no cabe electrónicamente –porque son muchísimas hojas-, se le entrega físicamente a los participantes” y no a cualquier hijo de vecino como usted y yo -se infiere. El secretario de marras no dio a conocer el número preciso de hojas entregadas, pero se advierte que se consideró mejor tumbar un titipuchal de árboles (a lo mejor del mismo Paso Express que quedó pelón) para convertirlos en millones de cuatrillones de hojas de papel antes de intentar encajarlo a la fuerza en el espacio sideral y digital del mundo, que parece va quedando chico para el crecimiento inusitado del discurso gobernante.

¿O cómo parece esta otra joya literaria? Ahora, los inconformes deberán pedir permiso antes de salir a marchar como chivas locas por las calles de la CDMX; esto porque con una previsión así, la autoridad tendrá el tiempo necesario para tomar providencias contra las molestias que los manifestantes causan a terceros. En aras de la eficacia, por lo demás, en el formato de solicitud se deberán proporcionar los siguientes datos: nombre de la persona física o moral que organiza la marcha, la denominación del evento (por ejemplo: “encabronamiento por impunidad y otras razones…”), lugar de partida y ruta a seguir, número estimado de participantes, cantidad y tipos de vehículos que se utilizarán en la movilización. No se pide tipo de sangre o copia del INE. (Ah, sí, se olvidaba, no se prohíbe explícitamente el uso de cámaras, aunque con la duda si se garantizan el chipote con sangre o la pérdida de pertenencias personales).

Lo extraordinariamente mágico del asunto de las marchas con permiso es que no existe sanción alguna para quienes les valga madre la disposición de los legisladores de Miguel Mancera, de quien desde luego se tiene explícitamente toda la garantía de libertades constitucionales para pasarsela ley por el arco del triunfo. Extraordinariamente mágico porque sólo en México, para orgullo de la corriente literaria que nos sirve de caballo, se hacen leyes sin sanciones. ¿No será esto una pérdida de tiempo legislativo?

Pero ya por el lado del positivismo de Augusto Comte, John StwartMill, Francis Bacon o Peña Nieto, aquí lo verdaderamente importante es dar seguimiento a la ocurrencia para medir científicamente el porcentaje de personas físicas o morales (¿civilizados?) que se tomarán la molestia de llenar y enviar el formulario con urgencia y a quien corresponda cuarenta y ocho antes del guateque, con acuse de recibido expedito y profundo agradecimiento civilizado de la oficina que mueve a México.