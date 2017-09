Justicia

Redacción | Pancho Rendón

2017-09-19

Muchas versiones, nada claro en caso Arámburu

A raíz del funesto asesinato de Rafael Arámburu Hernández y la difusión de videos, que confirman desde el punto que salió y hasta donde se perdió (¿?) dos horas, a la altura del municipio de Puente de Ixtla, para posteriormente partir rumbo a la Ciudad de Taxco, de donde jamás regresó con vida.

Las hipótesis son muchas y variadas, pero ninguna confirma la identidad de la mujer que viajaba como acompañante del empresario gastronómico. La realidad es que la autoridad, es decir, la Fiscalía General del Estado, no ha dicho nada sobre el paradero del Mercedes Benz ni mucho menos de la supuesta fémina que iba de acompañante ese trágico día, tan es así que dicen y aseguran que posiblemente los asesinos se la llevaron, aunque la realidad sea otra, pues de haber sido testigo del homicidio de Arámburu Hernández, los presuntos responsables no lo pensarían dos veces y quizá la habrían matado, pero ni una ni otra cosa, así que ya han transcurrido dos semanas y no se sabe en sí el móvil del homicidio que la opinión pública recriminó. Por ahí ya se sabe y corren los rumores de que mujeres dedicadas a la vida galante se han infiltrado en los negocios llamados botaneras, como es el Tomy´s, La Huerta Encantada, El Garibaldi, etc., desde donde eligen a su próxima víctima, es decir, se han convertido en “enganchadoras” y desde esos puntos se llevan a su próxima víctima, por lo que no han confirmado si el CISEN está investigando con “lupa” para dar con esta banda bien organizada, pues se habla de al menos 10 damiselas de buen ver, toda ellas, con una sola característica: güeras o blancas, llámeles como quiera, pero desde ahí operan con impunidad y nadie por enterado. Con esto no queremos decir que el empresario se haya topado con alguien así, pero las líneas o versiones que corren de aquí para allá, aseguran que se metió con la mujer equivocada, tan es así, que se dice y perjura que la dama que lo acompañaba, era mujer de un “judas” y por esa razón le cobraron la “factura”.

Arrestan a seis por distintos delitos

La Comisión Estatal de Seguridad Pública dio a conocer que en distintos hechos, elementos policiacos realizaron la detención de seis personas por diversos delitos en los municipios de Xochitepec, Miacatlán, Temixco y Cuernavaca.

El primer hecho se registró a las 07:34 horas de este viernes, cuando oficiales recibieron la denuncia de que sobre la calle Calvario, de la colonia Las Palmas, en el poblado de Alpuyeca, en Xochitepec, un hombre golpeaba a una mujer amenazándola de muerte, por lo que acudieron al sitio.

Al llegar, observaron al hombre quien al notar la presencia oficial los agredió físicamente, momento en que la mujer manifestó ser su ex esposa y querer proceder en contra de Felipe de Jesús “N”, de 42 años de edad, quien fue detenido por los delitos de lesiones y amenazas.

En otro caso a las 12:50 horas al realizar recorridos de seguridad sobre la calle Cuauhtémoc, de la colonia Centro, del municipio de Miacatlán, ahí los oficiales observaron a un hombre que al notar su presencia caminó rápidamente, por lo que le marcaron el alto. Al realizar una revisión le fueron encontradas diez bolsas de plástico transparente con vegetal verde con características de la marihuana, por ello se detuvo a un menor de 17 años de edad por delitos contra la salud.

Siendo las 20:25 horas, la Policía Morelos recibió la solicitud de apoyo en un domicilio de la calle Canarios, del poblado de Tezoyuca, municipio de Emiliano Zapata, ya que se registraba un caso de violencia familiar, por lo que se dirigieron al lugar.

Al llegar la afectada les manifestó que su esposo la había agredido físicamente y al no ser la primera ocasión quería proceder de forma legal, por ello se detuvo a Fernando Aniceto “N”, de 27 años de edad.

Por último, siendo las 00:05 horas de este día, la Unidad de la Policía Montada al resguardar la seguridad en el zócalo de Cuernavaca recibieron la denuncia de una mujer que se encontraba herida, misma que manifestó que las dos mujeres que corrían la habían herido, por lo que se inició una persecución.

Fue a la altura de la calle Nezahualcóyotl esquina Abasolo donde detuvieron a Verónica “N”, de 22 años de edad y a María Isabel “N”, de la misma edad, en tanto que la afectada, Jessica, fue trasladada por los servicios de emergencia al IMSS de Plan de Ayala para su atención médica correspondiente.

Los adultos fueron puestos a disposición del Ministerio Público del Fuero Común, mientras que el joven de 17 años fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Menores Infractores.