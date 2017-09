Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2017-09-19

1.- Caso Herrera y el Cuernavaca

2.- Los Halcones

3.- Padres

4.- Corachivas

1.- El caso de José Manuel Herrera es más que interesante, porque resulta que directivos del Atlético Cuernavaca de la tercera división no le pagaron durante toda la temporada, pero, de acuerdo a una versión confiable, aparecieron recibos firmados por él que dan como resultado que supuestamente sólo se le adeuda un mes, y que supuestamente se le dijo que se le iba a apoyar, pero que tenía que depositar 40 mil pesos, lo que está muy cerca, de ser cierto, de un candado para que nadie proteste y con ello proteger a los dueños de los equipos, porque, además, pensar en la demanda penal le cerraría al entrenador cualquier regreso a las canchas, porque en la FIFA y, por ende, en la Federación Mexicana de Fútbol, no se pueden entablar demandas de este tipo, a riesgo de quedar fuera de la jugada para siempre, en otra actitud que va más a allá de la injusticia, por encima de lo constitucional, en una demostración de tener al rey de las orejas, sojuzgando a las naciones y a las personas hasta dejarles en estado de indefensión, a merced de la voluntad de mercenarios que dicen que luchan por el deporte y son unos mentirosos; la realidad se en carga de ponerlos en el lugar que les corresponde por sus acciones mezquinas, y lo digo porque si me preguntan ¿quién tiene la razón?, conociendo a timonel y directivo, a quien le creo es a Herrera, fácil.

a.- Herrera ya había sido entrenador hace varios años y no se le pagó; se dice que Jorge Arizmendi mandó el dinero. ¿Será cierto?, de ser cierto, ¿dónde quedó el efectivo?

b.- Nuevamente se enroló en el torneo pasado con el Atlético Cuernavaca, casi con iguales directivos que hace varios años, y dos más dos invariablemente darán los mismos cuatro.

c.- Se le prometieron sólo ocho mil pesos mensuales, pero para repartir a todos los integrantes del cuerpo técnico, en una actitud de los directivos que los dibuja como son.

d.- El abuso no paró ahí, porque se sabe que a uno de los integrantes del cuerpo técnico lo pusieron a sueldo del ayuntamiento capitalino.

e.- No es nuevo, según denuncia preveniente del área de deportes del ayuntamiento, son varios los que ingresaron al ayuntamiento bajo recomendación de directivos del Atlético Cuernavaca.

f.- Los directivos no les pagaron a los jugadores, quienes tenían que vender boletos para pagar el estadio en donde tenían los encuentros oficiales.

g.- En la final se hicieron presentes y fueron recibidos con gran abucheo de los presentes.

h.- La pregunta es clara, no hubo dinero para pagar a los jóvenes y al entrenador, ¿de dónde salió para la compra de la franquicia y del pago de casi un millón de pesos que se tenía de adeudo en la rama?, ¿o no se pagó?

i.- Si aparecieron los recibos firmados por Herrera y éste dice que no los firmó, hay un delito y un delincuente y tiene que pagar por ello. Alguien miente.

j.- El único afectado fue Herrera que, por estar en esta controversia no puede dirigir a Selva Cañera que, por cierto, se presentó el sábado y derrotó Cuernavaca 2-1. ¿Justicia divina?. También es cuestión de entrenador.

2.- Los Halcones de Morelos, con la derrota ante Sporting Canamy fueron reubicados en su realidad.

3.- El responsable de las actividades deportivas del ISSSTE, Jorge Schiaffino, se reunirá el miércoles con los dirigentes de la Asociación Estatal de Padres de Familia. Será para bien.

4.- Los Corachivas frente al Pachuca, en el estadio Hidalgo, donde deben ganar por la debilidad del rival que está para llorar en el torneo oficial.