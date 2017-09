Local

Gerardo Suarez |

2017-09-18

-La urgencia de que el Ejecutivo entregue los recursos que se requieren para evitar el colapso, uno de los temas principales

-Se reunirá con integrantes de la Comisión de Saneamiento, para analizar la “apremiante” situación financiera de la institución

Ante la grave situación financiera que a traviesa la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y con la finalidad de abonar a una solución definitiva para evitar que se colapse la institución, la tarde de hoy se reunirán los integrantes de la Comisión para el saneamiento de la UAEM con el gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu.

Con el secretario general de la UAEM, Víctor Manuel Patiño Torrealva; la secretaria Ejecutiva del Colegio de Directores, Fabiola Álvarez Velasco; Belinda Maldonado Almanza, presidenta del Colegio de Profesores consejeros universitarios; así como por los sindicatos Académico y Administrativo que encabezan Mario Cortés Montes y Virginia Paz Morales, respectivamente; además del presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos, Israel Reyes Medina, se acordó el encuentro será este día lunes 18 de septiembre a las cinco de la tarde en Casa de Gobierno y el punto medular es “la apremiante situación financiera que atraviesa” la UAEM.

Por lo tanto, la reunión servirá para presentar la situación financiera en la que se encuentra la UAEM y la necesidad y urgencia de que el Ejecutivo entregue los recursos que requiere la Universidad porque de lo contrario se colapsará de manera irremediable porque ya no podrá pagar la nómina, las cuotas de Infonavit, el seguro social, las prestaciones ni los estímulos, los impuestos, el mantenimiento de infraestructura, los servicios básicos, gastos de operación y servicios a estudiantes, además de las pensiones y jubilaciones.

Cabe señalar que el Gobierno del Estado no ha entregado los 738 millones de pesos por diferencias de la totalidad de los presupuestos de egresos devengados de 2013 a 2016, por concepto del 2.5 % que le corresponde a la universidad por mandato constitucional y que forma parte de su patrimonio.

Y en ese sentido, de no recibir una respuesta positiva a las legítimas demandas por parte del Gobierno del Estado a la UAEM, la crisis financiera se agudizará porque la institución superior ha estado pagando lo referente a las jubilaciones y pensiones así como las prestaciones no reconocidas por la UAEM, en las que tiene que intervenir el Ejecutivo por ser problemas estructurales de hace años. Otro de los puntos universitarios es que el gobierno del Estado no ha remitido a la SEP el recibo por un anticipo de subsidio federal por 62 millones de pesos, mismos que fueron gestionados por la universidad ante la Subsecretaría de Educación Superior.

Por su parte, el Gobierno del Estado de Morelos ha dejado claro su irrestricto apoyo a la comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a sus sindicatos académico y administrativo, al SITAUAEM y al STAUAEM, así como a la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos, y para lo cual anunció que revisarán los temas que tienen relación con la máxima casa de estudios de la entidad y para lo cual el gobernador instruyó a los integrantes de dicha comisión en conjunto con los titulares de las Secretarías de Hacienda, Educación y Consejería Jurídica para resolver el problema financiero.