2017-09-18

A una semana del asesinato del empresario Rafael Arámburu Hernández, abogados morelenses dieron a conocer que el videoclip que publicó el titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CESP), Jesús Alberto Capella Ibarra en sus redes sociales podría ser falso, pues no cuenta con fechas y hora de los recorridos que realizó el empresario tras su desaparición.

Según versiones de diferentes litigantes, quienes no descartaron que las autoridades morelenses y de la Fiscalía de Guerrero pudieran detener a “chivos expiatorios” al no tener la certeza del tiempo y hora, cuando el empresario Rafael Arámburu se reuniera con personas en un famoso restaurante ubicado sobre avenida Morelos, frente a El Calvario.

Relataron que este tipo de tomas pudiera haber sido de diferentes días, mismo que pudo haber sido editado por las autoridades de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CESP); al momento de sacar al extinto empresario con traje y en tomas distinta saliera sin traje.

“El videoclip que muestra el comisionado estatal de seguridad, Alberto Capella no muestra la fecha y hora de los recorridos que realizó el empresario Rafael Arámburu, por ello, nosotros no descartamos que pudiera ser un videoclip editado para contrarrestar el golpeteo político en contra de las propias autoridades que no ofrecen la prevención del delito, también visualizados que el propio Capella Ibarra nos narra pero no vemos a la hora en que el empresario llegó al municipio de Taxco, Guerrero, pensamos que están buscando los chivos expiatoritos (…) Esos videos están totalmente con falta de probanza en un juicio oral”, dijeron.

Cabe destacar que el videoclip que el titular de la CES, Alberto Capella Ibarra, publicó en sus redes sociales como el Facebook, alrededor de las 16:07 horas del pasado 11 de septiembre del presente año, muestra el recorrido que realiza el empresario en el Centro Histórico de Cuernavaca, pero no muestra fecha y hora.

“Sólo hasta al último del video en el minuto 03:42 segundos muestra una cámara de seguridad de CAPUFE, misma que tiene como fecha el pasado seis de septiembre del 2017, en donde manifiestan que a las 15:08 horas, el empresario pasa en esa caseta de cobro de Taxco, Guerrero, pero en donde se visualiza que no lleva traje”, argumentaron los litigantes.

Por tal motivo, en días pasados, el propio titular de la CES, Alberto Capella Ibarra aseguró que el videoclip que publicó en sus redes sociales, los envió a la Fiscalía General del Estado de Guerrero, para que iniciaran las indagaciones sobre el recorrido que realizó Arámburu Hernández.

“Ya se mandó el video a la Fiscalía de Guerrero, se está procesando la información”, declaró.