Tribuna Legislativa - Huachicoleros de Morelos

Opinión

| Javier Bolaños*

2017-09-18

Está claro que Morelos no es excepción y que a pesar de no figurar como Estado de la República productor de petróleo, padece ahora con mayor repetición y gravedad el delito de robo de hidrocarburos, mediante la sustracción de gasolina a partir de los ductos que cruzan por nuestra geografía.

El tema no es menor, de acuerdo con el General Comandante de la 24 zona militar, General Carlos García, citado por fuentes periodísticas, en lo que va del año 2017, son más de 50 las tomas clandestinas, detectadas por el Ejército, el mando único y otras autoridades.

Particularmente grave ha sido la extracción del combustible que condujo a la contaminación de varios pozos de agua potable, que obligó hasta hace pocas semanas a las autoridades del municipio de Cuernavaca, a suspender el suministro del vital líquido hasta en tanto no se restablecieron las condiciones seguras para el consumo humano.

No obstante que estos hechos o presuntos delitos son repetitivos y graves, nos encontramos nuevamente con una autoridad reactiva que siempre llega tarde, mucho después de que los ilícitos se cometieron, en la mayoría de los casos por torpezas que cometen los mismos delincuentes que los delatan. No hay inteligencia, las videocámaras solo sirven para reconstruir los hechos a otro pasado, no hay un grupo de elite que persiga para prevenir y castigar a quienes ponen en riesgo todos los días nuestra seguridad.

El municipio de Cuernavaca por su parte, hasta donde sabemos ha sido omiso y ni el Presidente Municipal como representante del Cabildo, el Síndico o el Director de Protección Civil han acudido a denunciar penalmente estos graves hechos, de los que toman pleno conocimiento y reducen su queja a una declaración que se consigna en los medios de comunicación.

Por su parte, el gerente del Centro de Distribución de Pemex de quien desconocemos su identidad, ni se inmuta y al parecer ni le preocupa que a su empresa le roben la gasolina; se desconoce qué medidas de prevención ejecuta y cuáles son aquellas para lograr que se sancione a los huachicoleros de Morelos, que con la complicidad o por la omisión siguen haciendo de las suyas.

Como representante popular de Morelos me parece muy grave la situación de impunidad que padecemos. Por eso, decidí no quedar en falta y como corresponde en estos casos, el día 14 de septiembre del año en curso, acudí ante la Delegación de la Procuraduría General de la República a presentar denuncia penal en contra de quienes resulten responsables por los delitos de robo de combustibles y de la contaminación de agua potable de Cuernavaca. Un proverbio chino indica que es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad, confío en las instituciones y espero que la delegación de la PGR en Morelos persiga a los delincuentes que nos roban la tranquilidad y destruyen el patrimonio de todos los morelenses.

PUNTO DE ACUERDO.- La violencia en contra de las mujeres en todas sus formas no ceja. El caso de #MARACASTILLA nos causa indignación. A ella su agresor le robó el último aliento, a nosotros un poco más del oxígeno depositado en el tanque de la confianza, cuyo manómetro acerca más las manecillas del reloj a los números rojos. Descanse en paz Mara Fernanda Castilla Miranda, nuestro pésame y solidaridad para su familia.