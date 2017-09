Águila o Sol - Entre reformas te veas

Opinión

| Carlos De La Rosa Segura

2017-09-18

La oralidad en los procedimientos, ya casi en todas las materias, ha venido siendo una constante en nuestro país, por no llamarlo moda, ha sido una política Legislativa casi casi de error acierto, y disculpe usted, si me voy a ver, así como casi casi, aquellos cuando eran oposición del PRD, a favor de nada y en contra de todooo, hoy música y comparsa claro, de todooo, y no sé por qué como que a todosss los que asumen el poder se les hace una capa de teflón en el cerebro caray, todo se les resbala y por ende se les olvida, en fin, decíamos: Moda, hace ya ocho años arrancamos con los Orales, Juicios, claro en materia Penal, decía, digo y sigo diciendo, reformas, violatorias de garantías constitucionales, y no por aquello de la oralidad, pues el fondo es buena pues, me explico, durante los ocho años de la Vacatiolegis, o sea, periodo que transcurre desde la publicación de una norma hasta su entrada en vigor, existió, la violación, según yo, y bueno, la Corte ya apenas como que también le cayó el veinte y dijo que la reforma beneficiaría a todos los presos, o seaa, pero bueno, violación a la garantía de igualdad ante la ley en pocas palabras, porrr Bueno, en Morelos a partir del 2008 no todos eran juzgados igual, no a todos les concedían los mismos beneficios, primero fue en Cuerna, aquí se investigaba, se Juzgaba y se beneficiaba diferente, a los aquí llamados Imputados y en el resto del estado, Presuntos; acá el beneficio de la presunción de inocencia, en los 32 restantes municipios, seguía el primero mato, después “viriguo”, o sea te detengo y hay luego vemos, luego entonces pregunto, ¿eso se vale según la Constitución? Yo digo que no, pero así fue, ahora todos hijos, que no entenados, un mismo Código un mismo procedimiento, error-acierto, y pues ya medio aprendido, pues a darle, vienen los Orales, Civiles y Familiares, y con el VIVA MÉXICO caaa.. rai, cómo de que no; así, el 15 de septiembre se publica en el Diario Oficial de la Federación, las reformas a los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución, y con esto, la entrada en vigor, previo la Vacatio Legis, que ahora, y no soy Perredista, a mi gusto y consideración, dijeran los Regios, se la bañaron, se da un plazo de CIENTO OCHENTA DÍAS, parejos a los Estados para hacer la Reforma, al CONGRESO para la creación de las Leyes, y lo mejor de todo A LOS TRIBUNALES PARA ADECUAR, CAPACITAR Y TENER TODO LISTO PARA APLICAR LA REFORMA, ¡qué talll!, en OCHO AÑOS los penales apenas y van jalando, en 180 días, no bueno, ahí les encargo, MMMM PERDÓN, se me pasó LOS JURISCONSULTOS, IGUANAS 180 DÍAS PARA ENTRARLE al toro, ¿y la Cheyene Apá?, o sea con qué ojos divino tuerto, ¿PREGUNTOME YO? Mi mismo, hay dinero, ya se ha presupuestado, este gasto para la implementación, capacitación, adecuación de Juzgados y demás ajos y cebollas, yo creo que no, espero equivocarme, y pensar que nuestros, archimegaDiputados, tengan todo resuelto, ya hubieran tenido presupuestado el gasto que representa un reforma de esta envergadura, para aplicar los Orales a nivel nacional, en Civil y Familiar ¡claro!, caso contrario, los paganos como siempre, serán los conejillos de Indias, Juan Pueblo, pues, y al igual que el Penal, pagarán Justos por Iluminados, o sea Diputados y Senadores, a reserva claro de que todos los Estados le entren al aro, porque habrá que ver, cómo piensan igualar y que se acepten los criterios, de IGUALDAD DE DERECHOS, ADOPCIONES, ABORTOS, DERECHOS DEL MENOR y en fin, un sinfín de criterios, gustos y predilecciones, que han adoptado algunos Estados, a gusto de QUIEN LOS GOBIERNA, que no del Pueblo, y esto podría generar una serie de Controversias y Juicios que obligarían a que los 180, ya no sean tan fatales, me refiero a los días ¿ok?, ¡en fin!, al tiempo y ya veremos de a cómo nos toca.

Hasta la próxima. corpmor186@yahoo.com Carlos de la Rosa (Facebook)