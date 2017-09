Justicia

| Pancho Rendón

2017-09-18

Que ya detuvieron a los asesinos del empresario

Durante este fin de semana se corrió el rumor sobre el aseguramiento de los “responsables” de asesinar a Félix Rafael Arámburu Hernández, de 58 años y hasta adelantaron que para hoy o mañana, las autoridades podrían dar a conocer que ya está “resuelto” este hecho que indignó a la sociedad cuernavacense.

Desde un inicio la pregunta fue por qué lo mataron, ya que la víctima no era político, pero se codeaba con funcionarios de todos los niveles, tampoco sostenía rivalidades con nadie, su fortuna la logró a base de trabajo en su restaurante “Bar Cuernavaca” y accesorias que rentaba en el mismo edificio a donde residió los últimos días de su vida, en pleno centro de la ciudad.

La otra pregunta: A quién beneficiaría su muerte, esto es todo un acertijo, porque dentro de su familia había armonía. Inclusive, el ahora occiso jamás utilizó escoltas y era común verlo sentado en una banca de su negocio desayunando o moverse de un lugar a otro solo y participaba activamente tanto en lo relacionado a la Asociación de Comerciantes del centro de Cuernavaca, que con empresarios y restaurantero, así como en eventos políticos.

Entonces, su extraña desaparición y posterior localización de cadáver en la morgue de Iguala, en Guerrero, genera dudas, posteriormente la difusión de un video oficial sin cronómetro y editado, menciona que lo acompañaba una misteriosa mujer, primero se ve vestido con elegante traje sastre y luego solo va en camisa rumbo al sur de la ciudad.

En los videos hay puntos oscuros que podrían ser desechados por un Tribunal en caso de pasarlos como evidencia, así mismo, no aparece su arribo a Taxco, en donde existe una gran cámara de video vigilancia que observa el acceso a la ciudad y en el video cuando pasa la caseta de cobro de la autopista a Taxco, se nota tapado para no delatar la identidad de la acompañante, porque bien podría ser la pieza clave de lo ocurrido, pero también podría ser ajena.

Lo cierto, es que entre los abogados y gente que conoció a la víctima, han tenido conocimiento de que podrían estar a punto de un anuncio acerca de la detención de “los asesinos”,- como ha ocurrido en otros homicidios de gente reconocida en Morelos-.

Los que recuerdan cómo se resolvió el artero crimen de una famosa chef internacional ocurrido en Plaza Galerías, de Cuernavaca, donde las autoridades anunciaron haber resuelto los hechos con la detención de varios sujetos, pero que en la práctica no se ha sabido que alguno de los autores materiales o intelectuales haya sido condenado.

Otro homicidio, fue el de una conocida abogada, ultimada dentro de su despacho ubicado en la calle de Rayón, a donde las autoridades anunciaron la detención del homicida, el esposo de la víctima, pero resultó que no fue cierto porque el imputado demostró, con un video en la caseta de cobro de la autopista Del Sol, haber estado en Puente de Ixtla a la hora del crimen y quedó en libertad, pero los verdaderos asesinos nunca han sido detenidos ni el crimen esclarecido. Otro caso, es el del ex Alcalde de Tetecala, el estado detuvo a los “asesinos”, pero nunca encontró el cadáver y los tres chavos quedaron en libertad porque fueron tomados como “chivos expiatorios” para justificar que los encargados de seguridad en Morelos trabajan, cuando no es así.

Sufren volcadura pero se niegan ser auxiliados

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Temixco, dio a conocer que ayer a las 10:28 horas, reportó el centro regulador de Mando Único de esa localidad una volcadura sobre la avenida Emiliano Zapata antes de llegar al Puente del Pollo dirección sur-norte.

Ya en el lugar los paramédicos de Protección Civil a bordo de la unidad Rescate 11 del ERUM al mando de Edgar Reyes con otro elemento y la unidad T-193 de Seguridad Pública acudieron al sitio.

Se trata de un conductor masculino de 28 años de nombre Néstor "N", quien en compañía de sus dos acompañantes pese a que se accidentaron se negaron a la valoración.

Refirió el chofer que todo fue debido a que estaba desvelado.