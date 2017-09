Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2017-09-18

1.- ¿Hasta dónde las Corachivas?

2.- Halcones

3.- Selva Cañera

4.- Javier

1.- Lo he estado advirtiendo, el conjunto de las Corachivas del Atlético Zacatepec se va cayendo, sin embargo, el calificar a los octavos de final del torneo de Copa, dejó algún alivio a la situación que se vive en el interior, pasando por alto que el Tuca Ferreti no es de los partidarios de ese evento y en el juego que tuvo en el ingenio lanzó a sus jóvenes que se vieron fatales y perdieron, y en casa, con algunos titulares, se vieron peor, pero se dio el éxito y con ello, ante la ausencia de éxitos, de lo poco que se tiene, se agarran los verdes y hasta sus seguidores se olvidan de que han sido ninguneados y en su tierra, y se entregan ante estas cuestionadas victorias y se festejan, aunque sólo sea un pasito del tradicional fracaso, y puede ser que se califique a cuartos de final si se analiza que el Pachuca está por la calle de la amargura y lo que quiere es resurgir en al liga, no en un evento que no tiene gran atractivo, pero que sí sirve para aliviar las tensiones, y así vivió en el caso de Correcaminos de Chelís, pero que no logró nada en la liga, e igual puede ser para los fuereños que no se han ganado el título de cañeros; les queda por arriba aún.

a.- No se gana, en la liga, desde el 12 de agosto, cuando un tanto en la agonía del duelo, de Zendejas, al 90 + 3, dio el 1-0 sobre Murciélagos que hasta pudo ganar de acertar en el penal que tuvo en el lapso de arranque, pero la suerte fue factor y se salió con el éxito

b.- El único triunfo claro fue ante el Atlante que, aparte del 2-0 a Dorados, no tenía nada

c.- De los ocho cotejos disputados, en cuatro no ha concretado, dos 0-0 y un par de 1-1.

d.- En los seis recientes sólo tiene cuatro tantos a favor de los siete en los ocho partidos.

e.- En dos duelos se hizo de cinco tantos y dos en seis restantes, y va dos derrotas al hilo

f.- Por delante tres cotejos que se deben ganar, Correcaminos que sufrió para igualar a tres con Cafetaleros, y en casa, luego se visita a Potros en Toluca, y Mineros en estadio que Graco facilitó gratis a Vergara por 15 años, y los costos los pagan los morelenses.

g.- Tres duelos para vencer, y el añadido Dorados que no gana desde el 12 de agosto.

h.- Se enfrentará al Pachuca en el Hidalgo, el miércoles, y los Tuzos están para llorar.

i.- Llevan tres derrotas en fila en la liga, 2-1 en Tijuana, 3-1 con Guadalajara, en casa, y 3-1 con León en Guanajuato, de las seis derrotas en nueve confrontaciones disputadas.

j.- Se debe vencer y en cuartos de final igual se irá de visita; para coronarse restan sólo cuatro cotejos, y el miércoles frente al Pachuca, y luego hasta el 16 y 17 de octubre, en vísperas de la visita a Sinaloa, y si pierden los ocho locales, hasta puede ser que el duelo de los cuartos de final sea en ese estadio que, dicen algunos, costó más de mil millones de pesos, lo que no se ha aclarado, pero resulta que no es para primera división oficial.

2.- Los Halcones dizque de Morelos perdieron en Oaxtepec 4-2 con los Halcones, y tras ir al frente 2-0, lo que no es más que el testimonio de que cuando no hay cimientos, en el menor caso difícil, se viene la casa a pique, y es lo que sucedió el sábado en el juego.

3.- Ya se sentían con el triunfo en la bolsa, el directivo lo disfrutaba, pero al final Selva Cañera le dio la vuelta 2-1 al Cuernavaca que hasta pudo ganar en la mesa si no se llega a aprobar la cancha de Zapata. ¿Tráfico de influencias?, ¿qué hay detrás del Atlético?

4.- Se le entregó reconocimiento a esposa e hijos del profesor de educación física, Javier Hernández Fernández, en el desfile del 16 de septiembre, de parte del ayuntamiento de Jiutepec. Más que merecido, Javier. Tenía mis dudas de la entrega. Se agradece; de verdad.