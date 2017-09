Local

Erick A. Juarez |

2017-09-14

-Innecesario cancelar celebraciones porque hay recorridos de seguridad, dice

Ante la posible cancelación del “Grito de la Independencia de México” en Mazatepec ante los últimos hechos violentos, autoridades de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) manifestaron que podría ser una “justificación” por parte de del edil, Jorge Toledo Bustamante, quien no se encuentra en su propia localidad.

El titular de la CES, Jesús Alberto Capella Ibarra calificó como innecesario que las autoridades municipales de Mazatepec pudieran cancelar las celebraciones de la independencia, debido a que actualmente, las fuerzas federales, militares y estatales se encuentran listas para realizar los recorridos de seguridad durante la celebración de dichas fiestas patrias.

En ese sentido, reveló que durante los días 15 y 16 de septiembre habrá un fuerte dispositivo de seguridad en el estado de Morelos, en donde participarán los elementos de la Policía Federal, PGR, CISEN, Ejército Mexicano y del personal de la Policía Morelos.

“Yo considero que el cancelar las fiestas patrias sea una decisión tan necesaria pero vamos a respetar todas las decisiones que tome cada alcalde, evidentemente el alcalde de Mazatepec no está en su municipio, entonces no quisiera pensar yo que se utiliza una justificación de otra naturaleza para no llevar a cabo dicho evento, ya que ese día 15 va a haber un operativo en donde participa la PF, PGR, CISEN, Mando Único y la Vigésimo Cuarta Zona Militar”, dijo.

El encargado de la Seguridad en Morelos, Alberto Capella aseveró que durante las fiestas patrias estarán custodiando de manera permanente los 33 municipios del estado, principalmente en la región Sur poniente y Oriente del estado de Morelos.

“Exhortamos a la ciudadanía a disfrutar tranquilamente estas fiestas patrias y nosotros estaremos preocupados y ocupados atendiendo el tema de inseguridad”, dijo.