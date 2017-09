Local

Redacción |

2017-09-14

-El gobernador, Graco Ramírez acudió al festejo del 13 aniversario de la UPEMOR

Al celebrar el décimo tercer aniversario de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos (UPEMOR), el gobernador Graco Ramírez destacó que resultado de las inversiones en el sector educativo, durante los últimos cinco años, hoy todas las universidades públicas de la entidad están entre los primeros lugares del país.

La calidad educativa que imparten las universidades públicas radica en la calidad del personal académico, cuyos docentes en su mayoría pertenecen a los sistemas nacional y estatal de investigadores, dijo el Gobernador.

Lo anterior fue ratificado por la Rectora de la UPEMOR, Mireya Galy Jordá, quien informó que del total de los profesores de tiempo completo adscritos a la Universidad, el 30 por ciento pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, y el 77 por ciento en el Sistema Estatal.

Graco Ramírez narró que en su reciente gira de trabajo por Japón, altos ejecutivos de la empresa Nissan hablaron bien de la UPEMOR, con cuyos alumnos tienen una cercana relación, lo cual es el reflejo del por qué el 80 por ciento de los egresados de la Universidad Politécnica se emplean rápidamente en su área de estudio.

“Mi total reconocimiento por estos 13 años, en estos cinco años hemos logrado duplicar lo que era la universidad al inicio de la administración, en edificios y en todo su crecimiento cualitativo”.

El mandatario morelense comentó que debido a la inversión en infraestructura, desde hace año y medio la actividad industrial en Morelos crece al 4.2 por ciento, cuando antes de hace cinco años ese crecimiento era de apenas el 2.6 por ciento.

Es por ello que se requiere la formación de nuevos profesionales, pero sobre todo formarlos en la visión de futuro sustentable, como se hace en UPEMOR, donde los alumnos tienen la visión de realizar proyectos amigables con el mediante, utilizando energías limpias y no fósiles derivados del petróleo.

Graco Ramírez ratificó que la mejor inversión es en educación, y en Morelos se ha invertido tanto en infraestructura académica como en el programa Beca Salario, gracias al cual se redujo en un 15 por ciento la deserción escolar y la matrícula de estudiantes creció en un 17 por ciento.

Debido a la inversión en infraestructura educativa, hoy todas las universidades públicas de Morelos están en los primeros lugares, pero no por eso se debe permitir que quien está al frente de las universidades, “algunos quieran convertirlo en su patrimonio personal, las universidades se respetan, la autonomía de la Universidad Autónoma de Morelos se respeta, pero no confundirnos que quien está al frente piense que es su negocio particular en nombre de la autonomía; eso no lo vamos a permitir porque el dinero es de todas y todos los morelenses y todas y todos los mexicanos”.

La inversión está aquí en la UPEMOR, en la UTEZ, en los CBTas, en los CBTis, y próximamente vamos a inaugurar el nuevo CONALEP, finalizó el Gobernador.

Durante la celebración, Graco Ramírez entregó la presea Lobos Rojos destacados docentes y alumnos de la UPEMOR, y luego realizó un recorrido por la exposición de proyectos tecnológicos.

En el evento estuvo presente la secretaria de Educación, Beatriz Ramírez Velázquez; la secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, Brenda Valderrama Blanco; el subsecretario de Educación Media y Superior, Miguel Ángel Izquierdo Sánchez y personal docente y administrativo de la Universidad.