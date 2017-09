Observador político - Alianzas partidistas en crisis

Opinión

Gerardo Suarez |

2017-09-14

Mientras que la alianza entre azules y amarillos en Morelos se tambalea y Acción Nacional se muestra inconforme y en claro rechazo a ir juntos para el 2018 por tener al peor gobernador de la historia como es Graco Ramírez, la otra alianza que se estaba “cocinando” entre el PRI y Encuentro Social empieza a desinflarse en detrimento del edil de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, quien se estaba fortaleciendo a decir del dirigente tricolor, Alberto Martínez González.

SE DESINFLA LA POSIBLE ALIANZA PRI-PES.- Hace unas semanas, sin siquiera haberle preguntado su posición respecto a la posible alianza con el partido de Blanco Bravo, el presidente del Revolucionario Institucional, Alberto Martínez González, no descartó una coalición que se pueda dar entre el PRI y Encuentro Social, donde incluso destacó prácticamente a Cuauhtémoc Blanco con quien dijo podrían ir con él a la gubernatura de Morelos tras reconocer que es el mejor posicionado entre el electorado y en todas las encuestas así lo han ratificado.

“Pudiera ser y también pudiera ser que en su momento se diera la coalición, no adelantarnos a que fuese Cuauhtémoc Blanco el que pudiera dirigir esa candidatura a gobernador. Sabemos que el PRI se abrió a candidaturas ciudadanas y para que tengan voz y voto y en ese tenor estaremos trabajando. Estamos abiertos a poder crecer y recuperar en esa coalición la gubernatura, pero los tiempos nos darán la certeza de que pudiera tener una situación de coalición”, fueron las declaraciones textuales del líder a quien vinculan de manera intensa con la escasa corriente que aún maneja el candidato perdedor en la gubernatura de Morelos en la elección del 2012, Amado Orihuela Trejo.

Entre lo llamativo del líder tricolor, destaca que haya reconocido que se hicieron seis encuestas serias de los posibles aspirantes a la candidatura a la gubernatura de Morelos, por parte del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (CISEN) así como de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), y en todas, sin excepción, Cuauhtémoc Blanco Bravo, mantiene el liderato, se encuentra en la cima de la popularidad a pesar de todos los intentos que desde el gobierno de Graco Ramírez, se ha estado haciendo para frenar y poner obstáculos en todas las áreas para enfrentarlo con la sociedad y desgastarlo política y socialmente de cara al proceso electoral sin que para fortuna suya, hayan tenido suerte y por eso, siguen con esa idea enfermiza de ridiculizarlo para bajarlo del peldaño donde lo han colocado las encuestas en el primer lugar de la preferencia electoral.

El líder priista insistió en que por esta razón, tendrán que esperar los tiempos y seguir abiertos para fortalecer la alianza con el Partido Encuentro Social, así como sus históricos hermanos de elección: Verde Ecologista y Nueva Alianza, con un único objetivo: ganar la gubernatura de Morelos.

SÍ A LA ALIANZA EN EL PRI, PERO CON GENTE DE PRESTIGIO: MARICELA.- Las declaraciones del líder priista cimbró a la clase política del Revolucionario Institucional, pero en especial a todos aquellos que intentan obtener esa candidatura, por lo pronto, la secretaría general del CDE, Maricela Velázquez Sánchez, es precisa en sus comentarios que son totalmente diferentes a los de su presidente Alberto Martínez González. De entrada, la ex secretaria de Gestión Social del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y ex candidata a la alcaldía de Cuernavaca, dice que su partido está abierto evidentemente, a las alianzas pero será única y exclusivamente con gente que esté comprometida con el estado de Morelos. No quiere improvisaciones ni gente que esté cuestionada en su actuar laboral, político y social.

Es decir, Maricela Velázquez, es concreta al referir que está ella y diversos grupos del PRI en alcanzar alianzas con otros partidos políticos pero siempre y cuando, dice, amen a Morelos y sobre todo, tengan un verdadero compromiso social. La primera acción que van a llevar a cabo, reiteró, será buscar gente con prestigio, la cual sea aceptada por la sociedad y evidentemente, si actualmente tienen algún cargo de elección popular, tendrán que ser personas que en los resultados hayan cumplido con su palabra y honor. Esto, al recalcar que los ciudadanos están cansados de la impunidad y corrupción. Por tanto, su partido el PRI, está cansado de tener chantajistas políticos y por ello quiere abatir esos males que han lastimado al estado durante tantos años y por tanto, la apertura a este instituto será a favor de la gente congruente. En conclusión, que sean buenos candidatos y no ganar por ganar.

Cuando se le preguntó a la secretaria general del CDE del PRI, de la posibilidad de ir en alianza con el Partido Encuentro Social y de candidato a Cuauhtémoc Blanco, respondió: “A título personal, muchos priístas me han expresado la necesidad de hacer consultas serias; saber si el alcalde ha cumplido su palabra, si cumplió sus promesas de campaña, con las expectativas de la gente y mejoró los servicios municipales, ver si los cuernavacenses lo quieren, ya después de estudios serios y de acercamiento permanente con la sociedad de la capital, valorar y ponderar si él debe ser o no el mejor candidato”.

Antes de concluir la entrevista, fue precisa Maricela Velázquez, al precisar que en el PRI tienen candidatos (as) valiosos con aspiraciones para ocupar el cargo de candidato a la gubernatura. Esto significa, que primero deben hablar con los de casa y después con los de fuera. Conclusión: “No podemos abrir las puertas sino se genera la unidad interna”. Y esto, es lo que ya se inició entre la clase política del tricolor que empieza a agarrar color.

ENGAÑAN AL CUAUH.- Las intensas lluvias que en las últimas semanas se han registrado en la república mexicana y de la cual Cuernavaca no ha sido la excepción, provocó que las calles de la ciudad se hayan lastimado, en algunos casos como si se tratara de un bombardeo durante una guerra. Socavoncitos, súper baches, hoyos, registros sin las rejas correspondientes y obras inclusas ha provocado la irritación ciudadana, sin embargo, pese a lo lastimadas que se encuentras las calles y avenidas de la capital, José Cruz Torres Campos, titular de la Secretaría de Infraestructura Urbana y Obras Públicas, todavía tiene el cinismo de decir que se están arreglando cuando la ciudad está hecha un desastre.

Calles y calles, avenidas en todas las áreas es donde están afectadas como sucede en Lomas de Cortés, Lomas de Ahuatlán, Lomas Tzompantle, Carolina, Alta Vista, Satélite, Paseo del Conquistador, Maravillas, San Cristal, Ahuatepec, La Lagunilla, Flores Magón, Otilio Montaño, y muchas más. La situación es criminal, por lo tanto, deben de reconocer la situación y evitar engañar al alcalde Cuauhtémoc Blanco de que todo está en orden y se están resolviendo cuando la situación es catastrófica como nunca antes se había registrado en la capital. Con un recorrido a estas colonias se puede constatar lo señalado.

Email: gerardonoticias01@gmail.com

Twitter: @gerardosuarez73