Opinión - AMLO, en la mira de una nueva escalada

Opinión

Isaías Cano Morales |

2017-09-14

Las elecciones presidenciales del año 2018 a efectuarse a escasos 10 meses obligan a hacer breve historia de las últimas elecciones presidenciales: la del 2000, 2006 y 2012. Su evocación de alguna manera ayuda a la formulación juicios de lo que pudiera esperarse ocurra en el proceso electivo que se avecina. Al grano: El triunfo obtenido en las urnas hace casi 18 años por el guanajuatense Vicente Fox, no dejó lugar a dudas; el hartazgo hacia el PRI era enorme y lo cosechó con bravatas y poses vulgares, quien resultaría un fiasco, un traidor hacia sus propias promesas de sacar a patadas al PRI de Los Pinos, cuando bien que se entendió, protegió y hasta se sirvió de las mismas políticas priístas dañinas a la población no exentas de corrupción cobijadas con la consabida impunidad. Lo mismo que hacía el PRI en numerosos sexenios en materia de abuso y corrupción hizo Fox solo que “copeteado” de vicios, componendas, demagogia y saqueos a la nación, amén de llevar a la población a situaciones de mayor pobreza, desempleo y desestabilización social. Pero nadie puede negar que el arribo del panista desteñido a Los Pinos fue libre de impugnación o dudas, menos de querellas judiciales en órganos electorales.

Todo lo contrario ocurrió en las elecciones presidenciales del 2006 en materia de transparencia y limpieza electoral. El proceso en si fue un “cochinero” avalado por el IFE y el TEPJF. La consigna era clara desde las alturas del poder: atajar a como diera lugar el triunfo de AMLO que a las claras se dejaba ver ocurriría en las urnas, recordando que el político tabasqueño contaba en aquella competencia electoral con todas las de ganar, y lo logró, habida cuenta que no se recuerda en las últimas décadas a un candidato presidencial con un apoyo casi masivo de los ciudadanos votantes para que fuera quien ocupara la presidencia de la República, con una campaña desplegada sin dádivas, ni compra del voto, ni mapacherías, ni coacción, ni ninguna de las manipulaciones de las que son profesionales el PRI y el PAN para la proclama de “triunfos indiscutibles e inobjetables”. La victoria electoral finalmente le fue arrebatada al entonces perredista con todo y el mar de protestas en todo el país, cuya población a su favor se hallaba convencida de haberse cometido el más escandaloso fraude electoral, para encumbrar a un presidente ilegítimo calificado como espurio tal cual fue Felipe Calderón. No sobra decir, que nunca antes, previo y durante un evento electoral presidencial, un adversario político del PRI y el sistema había sido calumniado, denostado y descalificado y objeto de insultos, de mentiras, de calificativos de la más baja estofa como lo fue AMLO contando para ello con casi todo el aparato de medios impresos, radio y TV, quienes desataron la más cruel de las campañas de infundios, con deseos de destruir un figura política que veían como amenaza los grupos de poder político y económico que hasta hoy son dueños del país.

LA ELECCIÓN DE 2012. AMLO durante el sexenio calderonista recorre de norte a sur y de este a oeste el país, visita los más de 2 mil 400 municipios existentes, y entre otras cosas informa lo que la gente ya sabía: que le habían robado la presidencia, pero que seguía en la lucha. Funda en 2010 el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) que tres años después se transforma en partido político. El tabasqueño decide en ese año competir por segunda vez por la presidencia bajo el logo del PRD en el evento de ese año y su competidor priista es Enrique Peña Nieto, ex gobernador mexiquense quien con derroche de miles de millones, la mayoría recursos públicos y utilizando el cargo, construye su candidatura a la presidencia, además contando con un aparato de publicidad nunca visto, con interés particular de Televisa que desde la pantalla chica lo coloca machaconamente como figura de telenovela. Mas no le basta eso al priísta para derrotar a AMLO, quien sigue siendo la figura señera dentro del ánimo ciudadano, con un poco menos que seis años antes, pero su popularidad, fama y arrastre le alcanza para derrotar a un figurín de la TV.

Ante el temor de ser vencido Peña, el PRI, recurre al reparto de dinero como nunca entre la población pobre, y compromete el voto con la entrega de miles tarjetas Monex y de las tiendas Soriana. La compra del voto en sectores marginados fue grosera y cínica, así como los rebases de recursos de campaña del priísta, siendo una vez más las instituciones electorales omisas, complacientes y cómplices de un nuevo fraude, quedando en la mente de la mayoría de mexicanos, igual que en 2006, la convicción de que a AMLO nuevamente le robaron la presidencia. Televisa, el PRI, los empresarios, sectores de la derecha impusieron de nueva cuenta a un presidente a fuerza de carretadas de dinero, de una publicidad sin límite, en violación flagrante a normas en materia electoral.

LLEGA EL 2018. AMLO otra vez en la lucha por la presidencia. Es la tercera vez y la última. Por demás es de advertirse que las condiciones de desastre que vive el país favorecen al político, cuyo partido es el principal opositor del PRIAN. A estas alturas previas a la competencia política AMLO encabeza encuestas. Y como es predecible, ocurre lo que ya a nadie asombra: La “guerra sucia” contra el opositor, amenaza real de las mafias, se ha echado a andar, se diría que con “más de lo mismo”: descalificaciones, mentiras y calumnias, de las que sin respeto a la investidura presidencial encabeza Peña Nieto. La escalada de vilipendios irá en ascenso. Peña dio la voz de arranque, aunque las difamaciones plenas de veneno han iniciado desde hace meses. La desesperación de los dueños del poder, enemigos del pueblo, rapaces irredentos, cunde. Veremos si la población no se deja convencer, ni se deja vencer con dádivas, publicidad engañosa y el vendaval de encuestas amañadas que se adivinan, y por otro lado defiende en verdad su derecho a decidir el futuro de su país.

