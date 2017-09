Nosotros - México. ¡Legalmente corrupto!

Opinión

José María Román Román

2017-09-14

De aprobarse el nombramiento del actual y seriamente cuestionado procurador General de la República, Raúl Cervantes, nuestro país generaría la dinámica de ser oficialmente una nación que legaliza irregularidades jurídicas.

Las estructuras del poder están corrompidas porque así quisieron los partidos políticos que se formaran cuando dejaron en la ley en sus diversos ángulos y vertientes huecos para imponer sanciones u omitir castigos en base a la falta de claridad en nuestras legislaciones. Simularon perfeccionar leyes y así lo anunciaron cada vez que salía una nueva o reformaban otra. Siempre dieron la oportunidad a que “el que hace la ley, hace la trampa” y así la nación se ha visto saqueada en lo económico en sucesivas generaciones sin que nadie haga nada y a ojos vistos hemos mirado cómo la ostentación de la riqueza de los hijos y de los propios titulares del poder exhiben sin decoro lo mal habido a sabiendas que o ya prescribió la acción para castigarlos o teniendo la seguridad que la complicidad de los compañeros del mismo partido o los socios de los otros partidos, poco o nada harán para lograr el castigo. A la sombra del poder tenemos más un millonario, pero el peligro real va más allá de las cifras de dinero y bienes embozalados por muchos políticos y sus amigos y familias como en el caso aparentemente de Graco donde el nepotismo es parte de la regla no escrita que todos los demás toleran, fomentan e incluso los aplauden. Por desgracia, el amor y el dinero, es algo que no se puede ocultar permanentemente y todos los mexicanos pagamos un alto precio mediante impuestos para mantener ese estilo de vida de muchos de los funcionarios que ostentan y se han sostenido del poder. Por los serios cuestionamientos, otorgar al actual procurador el cargo de fiscal y darle 9 años para ejercer el poder es oficialmente otorgarle coto de impunidad a los muchos saqueos que en esta administración se han hecho, es también dar oportunidad a la prescripción de los delitos. Esto ya es intolerable para la sociedad empobrecida porque la corrupción imperante ha generado otras vertientes sumamente peligrosas para nuestro México. La primera y más delicada es la delincuencia criminal.

Si bien la corrupción es un tipo de delincuencia, la realidad es que la delincuencia criminal es parte esencial de la corrupción del sistema. Los cientos de miles de muertos que se contabilizan tanto en el presente sexenio como en los dos anteriores que permitieron su inicio de lo que vivimos en criminalidad diaria son porque la tarea del gobierno y de los políticos está y estuvo lejos de llevarse a cabo. Es decir, si los políticos hubiesen tanto en el pasado reciente como el remoto del PAN y actual del PRI no estaríamos sufriendo la mortandad de jóvenes mexicanos que a diario pasa en las calles. Si existe esa impunidad superior al 98% es porque existe una invitación del gobierno estatal o federal para llevar a cabo esos crímenes impunes que les da precisamente el hecho de que el gobierno no investiga ni castiga. La muerte del licenciado Rodolfo García Aragón, la del reciente hecho del Licenciado Félix Rafael Arámburu Hernández, ex presidente de CANIRAC y destacado líder social, mas la suma de 25 casos más solo por referirme a un gremio, nos da la dimensión, no de la incapacidad del gobierno para hacer su trabajo sino la complicidad necesaria para producir la impunidad que padecemos. El Gobierno se convierte en socio principal directa o indirectamente y los hechos de Mazatepec y su extorsionado Presidente lo confirman, lo mismo que el asesinato de Gisela Mota. En algún momento, por voluntad propia o por obligación (no justificada) entraron los políticos a ser parte de la delincuencia criminal, lo que dio origen a esa impunidad legal al no castigar a los autores de los crímenes. Antier se dio a conocer por la señora Miranda de Wallace la suma de 9972 secuestros en esta administración del señor Peña Nieto, también se habló de un crecimiento de un 17% solo de un mes a otro, de julio a agosto de este año, más obviamente los no denunciados que probablemente superarán esta cifra maldita. El peligro no solo está en las cifras y su aumento sino porque en cada secuestro desaparecen fuentes de empleo de los afectados y aparecen multiplicadas las desgracias de los miembros de las familias. Si a eso le sumamos los 30499 desaparecidos que oficialmente ayer se reconoce y declara el Secretariado Nacional, mas los no reconocidos por no haberse denunciado, veremos que la multiplicación cae en el ámbito de lo peligroso para cualquier economía y cualquier sociedad. Trump tiene toda la razón cuando habla de que somos un país corrupto y lleno de delincuentes, lo que omitió este hombre es decir que los delincuentes mayores son los que ejercen el poder. Ofreció ayuda, obviamente de tarugos la clase política aceptaría a sabiendas que son muchos de ellos, los políticos, la principal fuente de ilegalidad. La segunda cara de la corrupción tiene vertientes amplias y son manifestadas por solo mencionar una de las cientos o miles que quizá existan por las irregularidades en la cuenta revisada del Paso Express que es de orden federal por más de 3000 millones de pesos, que nos habla el grado o la degradación moral y ética que han alcanzado todos nuestros políticos cuanto gastan o malgastan nuestro dinero. Afortunadamente hay excepciones, por eso se habla con total autoridad de parte del diputado local Jesús escamilla que no hay nada que festejar este 15 de Septiembre, porque, como dice, Morelos y el país (lo último lo digo yo) están endeudados (más del 50% del PIB), Morelos (379.2 % más endeudado por Graco). Esto desde luego comparado como lo recibió, ya que la suma total de la deuda es de 612 mil 180 millones de pesos que Usted y yo pagaremos, súmele a esto las ventas del patrimonio del estado que a manos llenas Graco puede vender al precio que se le antoje, sin más límites que la vergüenza, que por cierto no la conoce.