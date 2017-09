Deportes

| Ignacio Cortés

2017-09-14

CUERNAVACA, MOR.- Hoy se cumplirán 23 años de que el gobierno de Jorge Carrillo Olea se deshizo del auténtico Zacatepec, al malbaratarlo a Juan Antonio Hernández Venegas, quien pagó millón y medio de pesos, aunque se había pactado en un millón 750 mil pesos, y se incluyeron la casa club y el estadio de Zacatepec por espacio de cinco años y las cartas de 22 jugadores, uno de ellos, José Luis González, lo traspasó a los pocos días en 250 mil pesos, además de que la cervecería le dio 250 mil pesos, de tal suerte que sólo se cuenta un millón de pesos, el cual se pagó en cómodas mensualidades de cien mil pesos, y el reportero tuvo acceso a la documentación unos momentos antes de que se estampara la firma en las oficinas del palacio de Gobierno.

Además, todos estos puntos se fueron confirmando al paso de los años, y fue el 14 de septiembre de 1994 cuando se consumó el hecho, y, a la larga, Juan Antonio primero sacó a la escuadra de Zacatepec para llevarla a la unidad deportiva Mariano Matamoros de Xochitepec, y, al final, al estadio La Corregidora de Querétaro, y hace más de un año se quiso regresar a la plaza, pero se pidió el estadio por cinco años, a lo que no se accedió y, al final, el inmueble fue entregado por Graco Ramírez a otro empresario, Jorge Vergara y por 15 años, sin ningún pago y los gastos correrán a cargo del gobierno de Morelos, lo que se ha denunciado constantemente, lo mismo el hecho de que el cuadro que ahora lo habita no tiene derecho a ascenso porque el lugar no cumple con los requisitos mínimos para ello, y no se han dado pasos para resolver la situación.

Atlético Zacatepec calificó en la Copa

SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NL.- Al vencer 3-1 a una caricatura de los Tigres del Universitario de Nuevo León, la escuadra de los Corachivas del Atlético Zacatepec llegaron a siete unidades y con ello calificaron a las finales del torneo de Copa, en concreto a los octavos de final, cuyo partido, de acuerdo al artículo diez, se deberá efectuar en la cancha del cuadro mejor colocado, y no corresponde el requisito a la escuadra verde que se encuentra, sin conocer los resultados de la tarde y noche del miércoles, en el lugar 11, y puede bajar, pero no mejorar.