Opinión - Fin del programa acción diferida para los llegados en la infancia

Dr. Hertino Avilés Albavera

2017-09-13

La semana pasada la Casa Blanca informó que el Presidente Trump daría fin al programa conocido como Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), causando malestar entre activistas en temas de migración y preocupación entre la comunidad latinoamericana.

Este programa instaurado por la administración estadounidense anterior a cargo de Barack Obama, fue anunciado en junio de 2012 como una medida temporal (aunque sin especificar la duración) para otorgar cierta protección desde la rama ejecutiva a los inmigrantes indocumentados que llegaron al territorio estadounidense siendo aún niños; el programa beneficiaría primordialmente a los conocidos como dreamers, estudiantes indocumentados que buscan terminar una carrera universitaria y unirse al campo laboral.

Desde el comienzo del DACA, el entonces presidente Obama reconoció que era una medida provisional extraordinaria mientras el Congreso actuaba desde su esfera de competencia para pasar una reforma legal migratoria; él mismo reconoció que era una acción que excedía su rol como presidente. Sin embargo, con el paso de los años no hubo tal acción del Congreso estadounidense, se dejó de ejercer presión social y política para una reforma migratoria (debido a la existencia de este tipo de programas y a las elecciones presidenciales); además, desde el 2014, al menos 17 Estados presentaron una demanda ante tribunales federales y en 2015, una Corte de Distrito concedió un interdicto preliminar en contra de los programas DACA y DAPA (Acción Diferida para Padres de Estadounidenses y Residentes Permanentes Legales, por sus siglas en inglés).

Respecto al litigio en cuestión, resaltan los eventos del 23 de junio de 2016, cuando la Suprema Corte de Estados Unidos, sostuvo el fallo de la Corte de Apelaciones que bloqueaba el DAPA, resolución por la cual, los padres indocumentados de nacidos en los Estados Unidos, dejaron de tener la protección y beneficios concedidos por decreto presidencial (permisos de trabajo y exención de deportación); así también resalta la fecha del 29 de junio de 2017, cuando el Estado de Texas y otros 9 Estados demandantes, presentaron dos opciones al Ejecutivo: que no renovara el DACA y entonces los demandantes retirarían la demanda de las Cortes, o renovarlo y enfrentarse a la demanda de los Estados que combatirían no sólo el programa sino los permisos de trabajo por él concedidos.

Llegado el 5 de septiembre de 2017, la Casa Blanca emitió el comunicado de prensa por el cual se da a conocer que el presidente Trump decidió rescindir la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia. El comunicado expresa además los términos en que éste llegará a su término: Los beneficiarios de la Acción Diferida no serán afectados por el cambio hasta el 5 de marzo de 2018, periodo en el que el Congreso tendrá de nuevo la oportunidad de trabajar en una reforma a sus leyes sobre migración; el Departamento de Seguridad Nacional no tomará acción directa para retirar de suelo estadounidense a los beneficiarios; se dará trámite a todas las solicitudes de permisos de trabajo solicitados bajo los términos de la Acción Diferida; se respetarán las solicitudes de renovación de permisos de trabajo presentadas hasta el 5 de octubre del año en curso; para aquellos cuyos permisos de trabajo venzan entre el 5 de septiembre de 2017 y el 5 de marzo de 2018, sus solicitudes de renovación de dichos permisos se aceptarán y se les dará trámite.

Parte de los argumentos presentados por la Casa Blanca al anunciar el fin de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, es que, de haberse ido a juicio, había una gran probabilidad de que la Suprema Corte desechara el programa DACA como hizo con el DAPA, lo cual habría cesado los efectos del programa, así como los beneficios obtenidos por él; al terminarlo unilateralmente se pudieron conservar y respetar los derechos de aquellos que hayan realizado sus trámites en tiempo y forma. También se argumentó la crisis de niños inmigrantes indocumentados ocurrida entre 2013 y 2014 cuando ambos programas (DACA y DAPA) estaban en vigor, cabe recordar las cifras récord que se alcanzaron de niños detenidos en la frontera que ascendían a más de 36,000 por año.

Es cierto y bien sabido que el presidente Trump no está dispuesto a trabajar por los migrantes indocumentados dentro de su agenda enfocada en trabajar primero por los estadounidenses, sin embargo, quizás el enfoque social esté equivocado; es buen momento de recordar a Rousseau y a Montesquieu, es decir, a la soberanía popular, a la separación de poderes y por lo tanto al papel legislativo del Congreso como representantes y garante de la soberanía popular. También es importante recordar los límites al poder público, la función del ejecutivo que no es otra más que la de cumplir y hacer cumplir las leyes, más no hacerlas. Siglos de pensamiento político nos legaron un sistema de gobierno en el que todo el poder no resida en un solo individuo.

Los migrantes indocumentados, así como el resto de los individuos, no pueden vivir de acciones ejecutivas al borde de lo legal, ni de la buena voluntad de los titulares del poder ejecutivo, sino de leyes que protejan la seguridad jurídica, la dignidad y todos los derechos humanos para que no estén al arbitrio de quien descanse en la silla presidencial. La presión mayor debe recaer en los legisladores para que cumplan su labor y expidan una ley que regularice la situación de millones de personas tal y como demanda el clamor popular.