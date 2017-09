La Encrucijada - La integridad, un valor en peligro de extinción

Opinión

2017-09-13

He recorrido a lo largo de los últimos 5 meses mi bello estado acompañando al Dr. Francisco Coronato, han sido jornadas intensas y de gran satisfacción, reconocer en la mirada de la gente ese halo de esperanza cuando escuchan un mensaje que viene directo del corazón de quien se los trasmite es verdaderamente conmovedor; ser recibidos siempre con un gesto de generosidad y cariño nos enseña y nos reafirma cuál debe ser nuestro compromiso.

Existe mucha gente muy lastimada, muy necesitada, muy abandonada y poco comprendida, pero que no se resigna, que da un paso al frente y cree firmemente que a nuestro hermoso Morelos le puede ir mejor.

Mujeres y hombres que anhelan un mejor futuro, para sus niños, sus jóvenes, sus adultos mayores y para ellos mismos, que se encuentran cansados de tanto engaño, de tanta traición, de tanto partido político y de tanto político sin vergüenza.

Es muy cierto que una campaña no se construye en meses, sino durante toda la vida, así reconocen al Dr. Coronato quienes en muchos municipios y comunidades lo recuerdan como secretario de Desarrollo Municipal y Obras Públicas del gobierno de don Lauro Ortega, a quien reconocen como el mejor gobernador que ha tenido Morelos; asimismo se le reconoce su labor como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, como procurador de justicia del estado o como Diputado federal, en cada uno de esos cargos ha demostrado que las cosas pueden hacerse de otra manera, que se puede actuar con honestidad y transparencia mirando en todo momento el bienestar de los ciudadanos.

Cada gira de trabajo es toda una aventura llena de enseñanzas y satisfacción; cuando se habla con el corazón la gente lo sabe, lo percibe, lo valora, no llevamos dádivas, no se promete nada, no se engaña a nadie y eso marca la diferencia.

Hablar con honestidad hoy es imposible para muchos políticos, muchos que aspiran a algún cargo tiran cantidades de dinero que no es de ellos, se engañan pensando que eso bastará para seguir en su zona de confort, pero no saben cómo la gente se ríe de esos intentos a sus espaldas, como dice don Javier que nos confiesa: “yo agarro todo y le digo a la gente que también agarre de todos, pinches sinvergüenzas ni es su dinero, aborrecemos más a los que más nos dan porque han de ser los que más roban, los más rateros, pues” así las cosas, así la mentalidad de tanta gente utilizada con fines electorales.

Aquí es donde la integridad de quien aspira a los espacios de decisión debe ser la que pese a la hora de emitir un sufragio. La integridad es un valor en peligro de extinción, pocos como él Dr. Francisco Coronato la representan hoy en día, sin lugar a dudas necesitamos de más personas así, de gente que no se dobla por el dinero y que también sabe entregarse por completo a su labor, la palabra de una mujer o de un hombre íntegro vale muchísimo más que una triste despensa.

P.D. ¿De dónde vendrá todo el dinero que se utiliza para repartir dádivas y comprar conciencias?

