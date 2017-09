Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2017-09-13

1.- Por el derecho al deporte

2.- Becerra

3.- Mojica

4.- El Cuauh

1.- El deporte debe ser un derecho para todos, y sólo como un punto más, sino sustancial, dado que permite una serie de beneficios, porque es uno de los mejores preventivos no sólo para conservar la salud, sino como coadyuvante del resarcimiento del tejido social, puesto que no hay ningún deporte que no tenga un reglamento que contenga las malas artes; además, permite la convivencia, y juntas, convivencia y atención, que no sometimiento, a los lineamientos legales, son capaces de acercar a las personas, entre el mismo equipo, y los aficionados que no en pocas ocasiones son familiares que se acercan a otras familias más.

Los gritos y demás, no siempre correctos, sirven como una catarsis, como un desahogo, aunque en muchas ocasiones son injustos, cuando se ven las jugadas no ante el ojo sapiente de la verdad, sino que se juzgan al color de los colores que son favoritos, y si ya existe un atavismo en contra de la autoridad, con la subjetividad de ver las cosas de acuerdo al equipo favorito, la situación se recrudece, y los niños aprenden, de sus papás y el público en general, antes que la porra al equipo, el insulto al árbitro, a quien se culpa siempre de la derrota, antes de aceptar los errores propios, porque es más fácil echar las culpas a otros que aceptar que uno es el que se equivoca. Para ello se requiere una condición especial de objetividad y que no se da en cualquiera; sólo los espíritus superiores son capaces de aceptar la parte de culpa, de responsabilidad que se tiene en un proyecto determinado.

a.- El deporte debe llegar a todos, en sus distintas modalidades, de lo masivo a la élite.

b.- El deporte acerca, sobre todo entre los integrantes del equipo y no pocas grandes amistades se cocinan ahí, se forman y se quedan, se profundizan para toda la vida.

c.- El respeto a los reglamentos es una de las formas más importantes del civismo, porque en todo lo referente a la vida tiene límites que deben ser respetados por toda la sociedad.

d.- La colaboración, la suma de esfuerzos para alcanzar el triunfo, es esencial en el deporte

e.- En un equipo, y hasta en los deportes aparentemente individuales, se requiere de todos los demás para salir adelante en la empresa; si un punto flaquea las cosas son más difíciles.

f.- Muchos van a desahogarse, y hasta a dejar sus frustraciones; si no llega a la violencia, y si con ello se regresa a casa y/o al trabajo en mejores situaciones, mucho mejor y adelante.

g.- Hay una antipatía al poder y todo lo que lo representa; el árbitro es uno de los actores.

h.- Cuando el deporte se hace bajo la supervisión de expertos (doctores, entrenadores, nutriólogos, etcétera), termina por ser fundamental en el desarrollo físico de las personas.

i.- Preserva la salud y es una de las mejores herramientas para erradicar la obesidad.

j.- En Morelos, desde luego, estos puntos no son atendidos por la autoridad de ninguno de los niveles.

2.- Gerardo Becerra tiene una liga en el deporte: él, con su familia, trajo a una escuadra de béisbol de gran nivel que se coronó en el parque Miguel Alemán.

3.- Alejandro Mojica también ha estado ligado al deporte, y en los tiempos de Jorge Carrillo Olea, logró que, como diputado, se incrementara el presupuesto al deporte, disminuyendo el dinero que se tenía destinado a la Casa de Gobierno.

4.- Ayer escuche a Albertico Capella, el Personaje del Año por una organización que así estará para premiar al policía que representa a este sistema de seguridad que en Morelos un día está mal y el otro, peor, referirse al Cuauh de la peor manera. Limitado es lo menos que le lanzó.