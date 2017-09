Local

Gerardo Suarez |

2017-09-12

-Por haber desmantelado las policías municipales, acusó el ex diputado federal del PRD

El ex diputado federal del PRD, Francisco Rodríguez Montero, tras el asesinato del empresario Rafael Arámburu, refirió que la seguridad está muy mal, que con la llegada del Mando Único, que calificó como Bando, se acabó la seguridad en todo el estado de Morelos.

Esto, porque dijo que tras su implementación desmantelaron las policías municipales, que pese a que eran quizás más modestas, solían ser más efectivas; recordó que en Cuautla la corporación tenía sus lugares estratégicos distribuidos en el municipio, por lo que había más control y eficiencia, siendo que actualmente se vive una total ineficiencia, ya que en dicho municipio desde hace cuatro años los asaltos a los cuentahabientes suceden 3 o 4 por semana, donde además ha habido dos muertos y cuatro heridos.

Además de que se ha corroborado que no hay seguimiento en las investigaciones, porque desde entró este gobierno disminuyó la policía judicial de 900 elementos que había a menos de 200, por lo que cuestionó qué se puede hacer con esa cantidad para dar seguimiento a la investigación de los casos, ¡nada!, respondió a sí mismo.

Siendo pues esto uno de los errores más grandes en el estado; el otro que se tiene es que el Mando Único no sirve para nada, solo para robar, para hacer obras majestuosas y hablar de que hay tres mil videocámaras y eso no es cierto, por lo que la sociedad no soporta tanta mentira.

Sobre el reconocimiento que recibirá próximamente Alberto Capella, lo catalogó como una obra de teatro muy bien elaborada porque ni siquiera lo van a hacer en un lugar público, será en un lugar privado, cerca de su casa.

“Si el señor no da seguimiento a nadie; en Cuautla dejó tres veces plantada a la ciudadanía y se lo dije al gobernador ´hay una reunión donde lo están esperando y él dijo que no vaya´, por lo que enfatizó qué se puede hacer con una persona que ni siquiera atiende las necesidades de las comunidades, además de que no conoce el estado, pese a que tiene cuatro años en Morelos.

Además, dijo que esa es una de las deficiencias más graves que se tienen en Morelos, donde se presume que van a llegar inversiones, “pero cuáles, si somos mundialmente famosos en que Morelos es uno de los estados más peligrosos”, acotó.