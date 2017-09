Observador político - Graco, en el banquillo de los acusados

Opinión

Gerardo Suarez |

2017-09-12

Hace un mes, los diputados federales por Morelos recibieron la instrucción de que se “montaran” en la solicitud de juicio político por el tema del socavón en el Paso Express en contra el gobernador del PRD, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, no fue que hayan querido, no. Fue una instrucción de sus jefes inmediatos para ponerle un alto al mandatario de origen tabasqueño que tal parece, se les salió del corral en esa alianza perversa que ha tenido en los últimos cinco años de su administración y que le ha valido tener impunidad en todos los actos en su contra por la grave situación de inseguridad, desempleo, nula inversión, y socialmente un estado hecho pedazos.

VAN POR GRACO.- A inicios de agosto pasado Matías Nazario Morales, Rosalina Mazari Espín y Manuel Vallejo, los tres diputados federales por Morelos, estuvieron atendiendo una exigencia de sus superiores en el Congreso de la Unión, porque no fue una iniciativa personal ni mucho menos una ocurrencia, no, fue una instrucción que tuvieron que cumplir a cabalidad. Los argumentos, muy válidos por cierto, la muerte de dos personas y la falta de capacidad de la dirección de Protección Civil –que depende directamente del titular del Ejecutivo- para garantizar su seguridad. Por ello, presentaron los legisladores federales las pruebas documentales en la Secretaría General de la Cámara baja para que se actúe en consecuencia.

Cabe señalar que actualmente el PRI en el Congreso de la Unión tiene mayoría de diputados, por lo que cualquier decisión que tomen al respecto es de vital importancia, razón por la cual, Matías Nazario Morales, dejó clara evidencia de que existen constancias de que Graco Ramírez no permitió el apoyo de las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ni del Ayuntamiento de Cuernavaca para prestar auxilio a las personas que cayeron en el socavón y que horas después perdieron la vida.

Es decir, Graco Luis actuó con irresponsabilidad, razón por la cual aprovecharon la situación para presentar por órdenes supremas, la denuncia de juicio político para que se aplique la ley. En conclusión, el gobernador de Morelos fue negligente, en detrimento de las dos personas que perdieron la vida en el Paso Exprés.

SI PROCEDE JUICIO VS GRACO: MATÍAS.- Por lo tanto, este día será clave porque en el Congreso de la Unión, se definirá la vida política de Graco Luis, ya que los diputados federales por Morelos fueron citados en la secretaría general de la Cámara de Diputados para que les informen sobre la procedencia de juicio político contra el Ejecutivo estatal, a fin de que una vez anunciado sea enviado el caso a la comisión instructora de dicha cámara para continuar con este juicio.

Incluso, el propio Matías Nazario dijo que sí es procedente por lo que recordó que la Comisión Instructora, tendrá que citar a las partes para que manifiesten su responsabilidad o irresponsabilidad sobre el caso, y se presenten las pruebas que puedan generar a su favor, en tanto ellos, como demandantes presentar los elementos donde acusan a Ramírez Garrido de negligencia y de omisión. Graco hoy está en el banquillo de los acusados, en medio de un rechazo social y repudio hacia el gobierno del PRD en Morelos.

MORELOS NO SERÁ MONEDA DE CAMBIO: JAVIER BOLAÑOS.- En medio de la desesperanza, la desbandada, el rechazo social y carretilladas de dinero como única opción para ganar se encuentra el PRD en Morelos, por lo tanto, han decidido prender su veladora para alcanzar la tan anhelada alianza con el Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano. Sin embargo, en contra parte, los panistas con todo y la Sagrada familia ya se unieron para evitar esta acción que incluso, podría llevarlos a la debacle social en julio del 2018.

Fue el propio legislador federal y el candidato natural a la gubernatura de Morelos por el PAN, Javier Bolaños Aguilar, quien contundentemente rechazó esa posibilidad al precisar que los amarillos desconocen la vida interna de Acción Nacional, así como sus reglamentos y estatutos que los rigen, por lo que precisó que no habrá alianza con el PRD en lo local aunque éste sí se pueda dar en lo local. Incluso, rechazó el vicepresente de la Cámara Baja del Congreso de la Unión, que Morelos sea moneda de cambio como pretende y busca la dirigencia perredista.

Incluso, señaló que recientemente el Comité Directivo Municipal de Cuernavaca y la mayoría de los municipios, por unanimidad sus consejos rechazaron la alianza con el PRD o con el PRI, lo cual cierra la puerta a esta posibilidad y les deja clara la situación para quienes intentan apoyarse del trabajo realizado por Acción Nacional.

PAN VS ALIANZA CON PRD.- “Hoy en el PAN le decimos a Morelos que no habrá alianza alguna más importante en el 2018 que esa alianza en la que trabajamos día con día con ustedes, con los ciudadanos, no con el PRD, que desde aquí lo decimos fuerte y claro que no vamos a traicionarlos, porque para nosotros en el PAN no es solo un tema de una decisión electorera, para nosotros en el PAN es un apuesta a nuestros principios, a nuestra historia, a nuestros valores, a nuestra dirigencia estatal, la nuestra es una apuesta a ganar a servir y cumplir el compromiso de llevar ante la justicia a quienes han fallado a Morelos”, señaló César Betancourt López, representante panista ante el IMpepac.

Al final, dijo que Morelos atraviesa enormes retos, su época más oscura, el periodo más gris y con los peores resultados gubernamentales, aunque es cierto hay que admitirlo somos primer lugar en muchos rubros, corrupción, secuestro, el gobernante peor evaluado, apatía ciudadana, inseguridad, pobreza, pero sabemos también que esto tiene solución, y esa amigos está en los buenos gobiernos de Acción Nacional, nosotros hemos iniciado desde hace un par de meses la construcción de una gran plataforma ciudadana, estamos caminando para escuchar a los ciudadanos desde ahora, para construir el plan de gobierno de todos, porque amigos les quiero dar una buena noticia, este desastre natural que azotó a Morelos, que ha dejado hambre, miedo, miseria, inseguridad, una economía quebrada, calles en destrucción, una profunda cicatriz en la memoria y corazón de los morelenses, está a punto de terminar, no hablo de un terremoto, no hablo de un huracán, este amigos es otro tipo de desastre natural, lleva por nombre Graco y su gobierno está a punto de terminar.

Email: gerardonoticias01@gmail.com

Twitter: @gerardosuarez73