Opinión - Exigen ciudadanos rendición de cuentas al alcalde de Zacualpan

| Isaías Cano Morales

2017-09-12

La comisión de abusos del poder, los actos de corrupción, el dar las espaldas al pueblo, violentar leyes de manera flagrante, engañar, traicionar y simular, son conductas casi comunes de gobernantes ante la apatía y conformismo de ciudadanos. Por lo que al manifestarse la protesta e inconformidad de un pueblo ante lo que se consideran hechos de gobierno que van contra los derechos y el beneficio de una población, resulta alentador y ejemplar, ocurriendo esto en el municipio de Zacualpan de Amilpas, donde habitantes en forma organizada y pacífica han levantado su voz, ante actos y hechos que se consideran fuera de la ley de parte del presidente municipal, Zenón Barreto Ramos, a quien además acusan de ejercer el mando con prepotencia y autoritarismo, dando motivo todo ello a que una comisión de ciudadanos del municipio mencionado designada por el pueblo del oriente del estado se haya dirigido al Congreso del Estado a fin de que diputados escuchen sus quejas y demandas que se concretan en la realización de una Auditoría Especial a cargo del órgano fiscalizador del Congreso al ayuntamiento de Zacualpan, con el objetivo de que se esclarezcan dudas y se transparenten los manejos de recursos empleados en programas de gobierno, “en virtud de las múltiples inconsistencias y omisiones a las solicitudes que se han realizado al presidente municipal para que rinda cuentas a la población, sin obtener respuesta favorable alguna”. Así mismo, dentro del contenido de un grueso expediente entregado el pasado 7 de septiembre al diputado que los recibió, Eder Rodríguez Casillas, con la promesa de que Congreso actuará ante tal petición, se hayan señalamientos de la existencia, dentro del ayuntamiento, de vicios como el nepotismo y el de “aviadores”, con denuncia también de hallarse desempeñando funcionarios en áreas del ayuntamiento sin los requisitos de ley de preparación y experiencia que exigen cubrir tales nombramientos.

La petición de la ejecución del citado estudio contable a cargo del Congreso, lo cual se demanda se realice sin mayor dilación, en atención a todo un pueblo, se haya respaldado por más de 680 firmas de ciudadanos de Zacualpan y Tlacotepec quienes, al decir de los comisionados, esperan positiva respuesta de legisladores, esperando no tener que recurrir a acciones de mayor impacto político y social. Su demanda es clara, habiendo completa disposición para no desistir hasta no ver cumplida una solicitud amparada en la ley, que refiere que los ciudadanos tienen todo el derecho a ser escuchados y atendidas sus demandas, siempre que haya fundamento legal.

ORIGEN DEL CONFLICTO.-Los días 18 y 22 de mayo, ciudadanos de Zacualpan y Tlacotepec reunidos en las plazas públicas acordaron solicitar a los integrantes del Ayuntamiento del municipio encabezado por Zenón Barreto, la realización de un Cabildo Abierto, lo cual se formalizó al entregar la solicitud respectiva con más de 600 firmas. La respuesta al documento la dio el secretario municipal, C. Eladio Molina Gutiérrez con fecha 6 de mayo, en la que al decir los inconformes, “se presentaron varias inconsistencias, además de que en la respuesta recibida se solicitaba una serie de absurdos”. Ante la falta de entendimiento por la negación de diálogo de parte de autoridades, acordaron pobladores tomar las instalaciones del ayuntamiento como acto de protesta por la actitud autoritaria y despótica de funcionarios. La toma duró cuatro días tras los cuales Zenón Barreto accedió a celebrar el Cabildo Abierto, “para que rindiera un informe sobre las finanzas y el estado que guardan” llevándose a cabo el evento el 20 de junio.

Sin embargo, el desarrollo de tal sesión de cabildo fue amañado, ya que el Secretario municipal solo permitió la participación en el acto a un miembro de dicho cabildo negando la participación a los integrantes, designados para hablar, por sector de población que demanda cuentas claras del manejo de las finanzas del municipio, lo cual generó gran inconformidad entre la población, aun más, cuando se determinó suspender la sesión con motivo de las protestas. Esto sirvió para que Barreto eludiera una vez más su compromiso de rendición de cuentas.

Ahora el Congreso del Estado tiene la palabra-- dicen representantes de la población inconforme-- quienes salieron con desaliento de la entrevista con el diputado Eder Rodríguez quien sin mostrar mucho interés dio de plazo casi un mes para que la Legislatura aborde el caso del municipio de Zacualpan, lo cual originó que integrantes de la comisión encargada de la gestión ante legisladores externaran la posibilidad de emprender nuevas acciones radicales de lucha como protesta, en caso de que en tiempo razonable no se atienda y resuelva una petición a la que estaría obligada el Congreso, en tiempos en que se habla con insistencia de emprender acciones drásticas contra la corrupción cuando esta se presume tiene lugar en mandatos de gobierno. Se verá, con el caso de Zacualpan de Amilpas, si hay congruencia entre el discurso y los hechos.

