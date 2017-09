Opinión - Cuestionamientos e intenciones

Opinión

| Hugo Carbajal Aguilar

2017-09-12

“Si a los oídos de los príncipes llegase la verdad desnuda

sin los vestidos de la lisonja, otros siglos correrían,

otras edades serían tenidas por más de hierro que la nuestra…”

El Quijote.

Celebrando la coherente actitud de José Revueltas hemos titulado así este manifiesto que expresa sin ambages nuestra posición ante el desolador panorama nacional y local que nos agobia. Somos ciudadanos –hombres y mujeres- que deseamos manifestarnos públicamente cuestionando el proceder de funcionarios, de políticos plenos de ambiciones que han lesionado seriamente al pueblo y se han enriquecido con absoluta desfachatez, instalándose en sitios de poder pretendiendo continuar por esa vía perjudicando a las mayorías cada vez más empobrecidas. Provenimos de diversas organizaciones y movimientos sociales ligados invariablemente a causas populares y estamos convencidos de la necesidad de la revolución social: política, económica y cultural que inicie un rumbo distinto, radicalmente distinto al actual.

Nuestra esperanza y nuestra intención es que estas reflexiones en voz alta caigan en tierra fértil y provoquen un mínimo incremento de conciencia crítica que nos conduzca a la participación comunitaria para tomar nuestro destino en nuestras manos.

Vemos y constatamos con total desencanto que los Partidos solo se desperezan ante el empuje del momento electoral. Arranca entonces una dinámica interna con charlas interminables en la búsqueda de acuerdos individuales o de facción presentando aspirantes-suspirantes para ser instalados en alguna candidatura.

La búsqueda de una ración de poder se extiende como una pandemia enfermiza. A la par de esta neurótica actitud crecen la sospecha y la desconfianza de unos contra otros. Los Partidos entran a la brega electoral como quehacer de marchantes que disputan no proyectos, sino clientes.

Eso es precisamente uno de los más significativos impactos culturales del Neoliberalismo: convertirnos en mercaderes no sólo de bienes sino de dignidades. Y esto ha sido admitido inconscientemente, como dicen los latinos, nominediscrepante, es decir, sin oposición, unánimemente.

Las autoridades, por su parte, no reaccionan al clamor popular aun cuando no pueden ignorar el cúmulo de hechos graves que padecemos los morelenses –en este caso y sitio- y los mexicanos en general. El desempleo cunde y con él la inseguridad. Los cuerpos policíaco y militar cometen abusos contra gente inocente mostrándose más que amables con la delincuencia. Se percibe ya un ambiente que genera angustia cotidiana, encabronamiento permanente, ansiedad colectiva, rabia, reconcomio, resentimientos y rencores acumulados.

Las Obras Públicas de Gobierno han sido ocasión de suculentos negocios al amparo del poder y de la laxa legalidad. Prolifera la corrupción, prolifera la chambonería que generan miles de millones hurtados “legalmente” al erario. De socavón en socavón este gobierno actual cava su propia desaparición pero hará falta un empujoncito. Sólo para ejemplificar, se hacen negocios hasta con las bardas escolares y con las techumbres. Nos consta de una barda cuyo costo fue de más de 700 mil pesos cuando solo costó 330 mil y de una techumbre que se fue hasta los 3 millones cuando estaba presupuestada en 1 millón 300 mil.

Sabemos también de presidentes municipales que piden descaradamente su “diezmo” por cada obra pública que inician. Un diezmo que alcanza hasta el 25% de la obra realizada (¡!) El descaro es total.

Más evidencias. El narco tiene en Michoacán huertas de aguacate despojadas a los campesinos; en Guerrero cunden las extorsiones y los cobros de piso a ciudadanos comunes; el Ejército –mostrando cobardía institucional- enmudece ante los papás de los estudiantes de Ayotzinapa; la policía confiesa que tiene arreglos “con los malandros”; los feminicidios no son sancionados, ni prevenidos, ni investigados; las fosas clandestinas resguardan restos de hombres y mujeres cuya desaparición no importó. El Centro de DDHH Tlachinollan que lleva una labor ejemplar ha documentado en su informe último de 500 hojas, desapariciones, desplazamientos y agresiones.

Y nadie parece enterarse porque el crimen sigue campeando a sus anchas.

Y empieza la teatralidad electorera… Los Partidos no emiten ningún posicionamiento crítico ante esta tragedia nacional. El PRD por ejemplo, ha gobernado el estado de Guerrero y no ha sabido diferenciarse del PRI durante sus periodos. Sus dos gobernadores Zeferino Torreblanca y Ángel Aguirre no significaron más que incremento en las prerrogativas perredistas. Zeferino se pasó amenazando a los campesinos que se han opuesto a la construcción de La Presa La Parota y Aguirre escondiendo la cara ante los trágicos sucesos de Iguala que han causado tanto dolor a los padres de los estudiantes de Ayotzinapa, provocando un escándalo internacional.

El PRD también gobernó Baja California y entregó tierras y playas a empresas extranjeras. Así que bien podríamos cuestionarlo. Veamos:

Uno.- ¿Qué ofrece al elector ciudadano este Partido, si se alía con otro que mantiene un proyecto radicalmente contrario?

Dos.- ¿Podría explicar por qué aceptó instalar en la gubernatura de Veracruz a un modelo de corrupción como Miguel Ángel Yunes? ¿Ha cobrado conciencia de esa brutal imposición a uno de los más hermosos y ricos estados de nuestro país?

Imposición legal, si se quiere, por la vía electoral, pero hecha con su propia complicidad aun cuando presume de revolucionario. ¿Se ha percatado del daño que ha ocasionado a los veracruzanos impulsando a ese individuo? Aparte de ladrón, reconocido pederasta denunciado con evidencias contundentes por Lydia Cacho.

Ninguno del PRD, ningún responsable de este desaguisado, de este entuerto sociopolítico, ha abierto su límpida boquita para explicar esta decisión.

Porque el PRD está cómodo. Logra conservar algún voto de rudeza excesiva y no contrae mayores responsabilidades. No le interesa gobernar en serio. Quiere que otros decidan por él, así no se genera conflictos como gobierno. Conserva unos cuantos diputados y una buena cantidad de dineros que le permiten seguir guindado de la ubre presupuestal.

MORENA, se encuentra en primer lugar en todas las encuestas y aparece en este drama con algunos argumentos. Propone 50 puntos para iniciar la Reconstrucción, la Regeneración Nacional. Si se leen con cuidado ninguno de ellos atenta contra los intereses económicos de la clase en el poder. No se habla de expropiaciones por ejemplo pero sí se habla de orientar la Política Económica en favor de los más desfavorecidos atendiendo necesidades urgentes como salud, empleo y educación.

MORENA no propone un cambio radical de sistema. Propone recuperar la función del Estado en un esquema socialdemócrata. En realidad sólo pretende hacer menos indecente este Neoliberalismo actual. Acabar con la corrupción, dice, es más que suficiente para enderezar el rumbo económico. Difícil tarea se le presenta y más aún si continúa admitiendo a priístas “arrepentidos” y a perredistas ahora “convencidos” de que AMLO es la solución cuando hasta hace poquito le daban la razón total a Graco y a los Chuchos. Tenemos ejemplos concretos, específicos.

Ni al PRD ni a MORENA les importa proponer un otro modelo económico. ¿Y el Socialismo? Mejor ni lo pronunciamos, no sea que se vayan a escandalizar algunas castas orejitas libidinosas.

La Diputada Cecilia Soto dijo que MORENA es un partido que está a la derecha del Papa. Si es así, con sus acciones, el PRD se sitúa a la derecha del Pan.

Sin embargo, como nada de esto les atañe, se vuelven autistas ante la realidad nacional y se vuelcan a la búsqueda de clientela electoral para posicionarse. Veamos lo que sucede en Morelos como ejemplo:

El senador Rabindranath Salazar se muestra sumamente ocupado en ofrecer su imagen en eventos de alguna importancia y Rodrigo Gayosso–hijastro del gobernador Graco y en consecuencia, Presidente estatal del PRD- organizando reuniones en distintas partes del Estado sintiéndose uno de los idóneos. Alguna razón debe tener: no conoce el estado, no tiene ninguna experiencia, no maneja argumentos de ninguna especie y pocos, muy pocos, lo identifican. El C. Rector también aparece, encandilado ya por los reflectores, cuando bien haría en continuar aquilatando y enriqueciendo su bagaje cultural-académico y olvidarse de este quehacer politiquero plenamente irracional.

Y como si nada…

¿Qué proponemos?

En la Grecia antigua los candidatos se vestían de blanco. Alba se llamaba la vestimenta blanca que llevaban para pasearse frente a la gente en la plaza del pueblo. Candidato, de cándido, de límpido, de prístino. Recuerden que no votaban los esclavos ni las mujeres, sin embargo, quienes podían señalaban a los precandidatos para impedir o para aprobar su designación. Por ejemplo, decían: ¡Ese no puede ser candidato! ¡Es un sinvergüenza y un mentiroso! Y esa pública exclamación acababa con las pretensiones del distinguido cínico, apuntadísimo ya para lo que se ofreciera.

El Poder ha merecido profundas reflexiones de orden filosófico, ético, político. Y hasta de eminentes personalidades eclesiásticas. El Poder enferma y su ejercicio se ha corrompido, se ha viciado.

De ahí que propongamos en primera instancia recuperar el sentido auténtico del ejercicio del Poder como servicio, como entrega, como generosidad, como desprendimiento. Servir, no servirse, sería la máxima.

De ahí también que instemos a los Partidos a seleccionar con ojo crítico a sus correligionarios y, todavía más y mejor, a sus candidatos.

No necesitamos más ambiciosos, más farsantes que se acercan fingiendo inocencia y pureza de miras a esos institutos y consiguen -con artimañas- instalarse en candidaturas y más tarde en funciones de gobierno.

No necesitamos que el pueblo siga manteniendo parásitos, vividores y sinvergüenzas.

Sí necesitamos conocer proyectos de gobierno, propósitos planteados, objetivos buscados.

Sí necesitamos que definan su identidad ideológica para saber qué tipo de izquierda son. Así lo propuso el mismo PRD en un Manifiesto del 2014. Y se olvidó de él.

Sí necesitamos que la facultad de las decisiones corresponda a la militancia y no a componendas cupulares que otorgan espacios a amigos o familiares sin más argumento. Preguntemos con objetividad: ¿Por qué Rodrigo Gayosso preside el comité estatal de ese partido? ¿Es eso un ejemplo de democracia en el PRD?

Sí necesitamos que se organicen debates serios, analíticos y reflexivos que ofrezcan claridad de intenciones y propósitos para que el pueblo defina su elección con suficientes elementos. Debates entre personas conocedoras del entorno político y social de nuestro Estado que garanticen comprensión de la tarea a la que aspiran no sólo que anden sonriendo, saludando y tomándose las fotos con niños mugrositos y ancianitas simpáticas. O ¿Se imagina Ud. un debate serio, reflexivo y propositivo entre –digamos- Rodrigo Gayosso y Cuauhtémoc Blanco? ¿De qué van a debatir? ¿De futbol? ¿De negocios?

En cuanto a MORENA no debe, no tiene por qué sentirse seguro y amarrado. El que algunos aspirantes, hombres y mujeres, obtengan las peleadísimas candidaturas no basta para garantizarles el triunfo. Cometerán graves errores si continúan incorporando y aceptando a conocidos rábulas, arribistas faltos de escrúpulos que presumen su inveterado cinismo. Tiene que fortalecer su comunicación en cuanto a sus propuestas y objetivos. Que la militancia los conozca, que sepa cómo defenderlos y promoverlos, que ofrezca garantías de que se van a cumplir, que sepa también que no va a corromperse, no va a mentir, no va a defraudar.

Vamos, que no haga promesas, que haga compromisos.

Esta quiere ser una llamada de atención dirigida a la comunidad morelense, a los partidos políticos principalmente al PRD y a MORENA. Los demás -Verde, Pan, PSD, PRI Y Panal- franca y objetivamente no nos interesan en tanto que conocemos su proceder. Sin embargo, si algunos de ellos y ellas coinciden con estas reflexiones bien podrían expresarlo para definirse y para emprender con todos el rescate de la Política, así, con mayúscula, como Servicio no como afán de lucro o como efectiva herramienta para hacer negocios.

Cerramos –por hoy- con esta consigna que, lamentablemente, no ha perdido vigencia:

¡Zapata vive!...

¡La lucha sigue!...

(Este escrito es un posicionamiento público elaborado por Diputados a la XLVII Legislatura de Morelos (1997-2000) precisamente la bancada que llevó a cabo el Primer Juicio Político contra un gobernador en funciones, Jorge Carrillo Olea)

enmorelos,

nuestro estado,

zapatista…

agosto 2017…