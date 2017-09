Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2017-09-12

1.- Presupuesto para el deporte

2.- Corachivas

3.- Tercera

4.- Cuautla

1.- Nuevamente se respiran aires del presupuesto; se habla de que a nivel federal se dará atención especial al deporte, pero será igual que siempre, y con Alfredo Multichambas Castillo, los pleitos seguirán, y los continuará disfrazando de búsqueda de la legalidad y del orden en el deporte, pero es lo que menos le importa; si le importara, él no estaría ahí porque de la materia no entiende mucho, como no entendió nada con el caso Paulette, como tampoco en Michoacán, ni en todas las andanzas en las que ha estado, siempre acompañado por Pedro Luis Benítez Vélez, otro de los danzantes o cirqueros de cargos, caminando por todos lados y al dejar los cargos se dan cuenta que perjudicaron más que ayudaron, pero, graqueando, creen que lo hicieron bien, en esa falta de juicio crítico y al deporte se lo están llevando entre las espuelas este par de dos y otros que los escoltan hasta el final del sexenio

Acá, en Morelos, Jacqueline Guerra tendrá la oportunidad de esperar en su dirección para conocer qué le depara la justicia divina (ni tan divina, puesto que el que decide sobre el dinero es Graco Ramírez, y los que obedecen son los diputados) porque, de ninguna manera va a buscar a nadie para que le ayude, para que no se entere su patrón que lo anda haciendo quedar mal, y quiere llevar la fiesta en paz, más ahora que ya le prometieron candidatura a diputación local y por el PRD que se dignará llevar de acompañantes, por no decir de paleros, al PAN y a MC, y cree que va a ganar, que los deportistas van a apoyarla. Si lo hacen, entonces, señores y señoras, se lo merecen, merecen que les pinten sus caracolitos.

a.- El presupuesto al inicio del sexenio era de 25 millones 724 mil pesos, en el bolillo.

b.- Para el 2017 fue de 17 millones 106 mil pesos, y no se olvide que medio millón es porque Alberto Mojica, en el 2016, pidió que se etiquetara para el deporte adaptado, y para el 2017 ni siquiera se completó, fueron 498 mil, pero como es Jacqueline y el deporte…

c.- Es decir, ocho millones 6128 mil pesos menos en el 2017 en relación al 2012; un poco más del 33 por ciento de reducción.

d.- Así las cosas, el Instituto Estatal del Deporte es una oficialía de partes en donde, de plano, se dice no al apoyo al atleta, que, ya de plano, ni piden nada; ya ni acuden a verla.

e.- A Graco no se le ve ninguna voluntad para mejorar en el área del deporte, y tan es así que continuará Jacqueline Guerra; como Aurelio Nuño seguirá en la SEP. De ese tamaño.

f.- ¿Ahora quién le avisará a Jacqueline que el presupuesto para el deporte es infame?.

g.- Se enterará al final, porque con el equipo con que cuenta, ni quién le ayude,.

h.- El poco presupuesto para el deporte de parte del gobierno perredista es porque los atletas no protestan, y algunos de sus dirigentes, como Michúa, apenas balbucean una protesta, y por eso les va como les va. Dice que se perdió medio millón para el deporte adaptado, pero lo dijo casi al oído.

i.- ¿Dónde están esas luchas de Francisco Olivo, José Luis Rodríguez Alcántara en los tiempos de Lauro Ortega; y David Miranda con don Antonio Rivapalacio?

j.- Veo, con tristeza que nadie quiere luchar por el deporte. Es una pena, es una tristeza.

2.- Las Corachivas jugarán hoy contra los Tigres en San Nicolás de los Garza. Si pierden es normal, pero si ganan califican y entonces sí a sufrir porque si no tienen jugadores para un torneo, menos para dos, y de visita.

3.- La tercera está de arranque para este sábado, en donde se cocina el duelo Selva Cañera-Atlético Cuernavaca, a las 15 horas, en el estadio de Zapata. Los verdes obligados a ganar.

4.- Las cosas no se están dando con los Arroceros del Cuautla; creo que Mario Hernández sobredimensionó la capacidad de sus jugadores. Él decía que estaban para campeonar. No sé si estén siquiera para calificar.