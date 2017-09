Deportes

Ignacio Cortés Morales

2017-09-12

ZAPATA, MOR.- El Selva Cañera se medirá con el Atlético Cuernavaca el sábado a las 15 horas, en el estadio de esta localidad, al dar inicio el certamen de balompié de la tercera división, en un duelo que trae cola, puesto que hay cuentas pendientes de parte del equipo y del entrenador de los verdes, José Manuel Herrera, a quien le quedaron a deber todo su sueldo que debía cobrar cuando fue timonel del equipo capitalino en el torneo pasado.

Por partes, como se informó en su oportunidad, debe recordarse que en el arranque del certamen pasado, el cotejo entre estos dos equipos se programó en el estadio Centenario, y los directivos del Atlético Cuernavaca, ligados a la tercera, sabían que los del Selva Cañera no tendrían registros, por lo que no se llevó a cabo el partido, y el martes, menos de 72 horas después del duelo, ya se tenía el falló, desde luego, a favor del conjunto capitalino, al que se le entregaron los tres puntos, y en la revancha, en San Carlos, se dio la igualada, por lo que no se pudo dar la venganza total, pero ahora el fútbol da una nueva ocasión de quedarse con la victoria y no se debe desaprovechar, máxime que se estará en su territorio.

Además, el conjunto del Atlético Cuernavaca tenía como entrenador a José Manuel Herrera, a quien no le pagaron el sueldo a lo largo del torneo, siendo de ocho mil mensuales y a repartir entre todo el cuerpo técnico, sin contar con que a los jugadores no se les dio ni un centavo y hasta tenían que vender boletos para pagar el alquiler del estadio para los partidos oficiales, lo que fue una situación terrible y que por poco ocasiona la gresca en el juego de vuelta de las semifinales de grupo, cuando el directivo se presentó y los papás le reclamaron su proceder, aunque él, cerrando los ojos, lo dejó pasar.

Jornada uno

En la jornada uno, el viernes 15, Iguala-Águilas de la Universidad de Guerrero, a las 16 horas, en la Unidad deportiva de Iguala; el sábado 16, a las 14, Acapulco-Jardón Yautepec, en la unidad deportiva Hugo Sánchez Márquez del puerto guerrerense; a las 15, en el estadio de Zapata, Selva Cañera-Atlético Cuernavaca; y a las 15, Real Victoria-Avispones de Chilpancingo, en el Olímpico de la Ciudad Deportiva.