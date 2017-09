Cultura

| Alejandro Cruz Solano

2017-09-12

La izquierda ha naufragado, ¿tiene rumbo el famoso frente PRD-PAN? Una izquierda dividida, unos inclinados a las propuestas reformistas de Peña Nieto y otra inclinada a las propuesta antireformistas de AMLO. Divide y vencerás, es el lema de todo Gobierno en turno. El síntoma que refleja el problema de la izquierda es que ésta ha dejado, ha abandonado las causas sociales en el sentido económico, se supone que una izquierda comprometida con la justicia social buscaría paliar el hambre y la miseria; ¿Dónde está la postura de la izquierda? me parece que la alimentación, vivienda, educación y salud son derechos primarios, también me parece que nos autoengañamos que solo con mayor eficiencia económica habrá mayor satisfacción de esos derechos. Para la izquierda la justicia social es su ideal, para la derecha, la libertad económica, para la primera debería reivindicar el fin de la pobreza, la igualdad entre seres humanos, la solidaridad; el poder envileció a la izquierda y de aquellos polvos de la derecha nacieron los lodos que hoy la manchan. Hoy pues, nuestra izquierda es de plástico.



Los mexicanos hemos entrado ya a una fase de cansancio, de hastío de los partidos políticos al ver su debacle y la lucha intestina por el poder. La seudoizquierda parece una izquierda de plástico, metáfora que refleja lo bien que se ven las flores de plástico a falta de las flores autenticas. Vivimos en un escepticismo moderno que nos ha vacunado con la frase “No hay nada que se pueda hacer”, ¡claro que podemos hacer, lo que no sabemos es hasta dónde podemos llegar! otro síntoma importante es que la izquierda trae un discurso incoherente; una izquierda por decir un ejemplo, que luche contra la hegemonía del machismo tiene que ser coherente, es decir, el machismo como discurso tiene que demostrarse con ejemplos en la práctica. O, nadie puede liberarse, decía el gran maestro Freire, si no libera su mente de opresor. Un oprimido que se libera del opresor y realiza las mismas prácticas que su antecesor es una verdadera incoherencia. No podemos tener una izquierda que suavizando las reformas de la derecha siga en el poder, quizá allí estén las razones de MORENA, el problema que se plantea es que se todos los partidos mal llamados de izquierda se siguen autoengañando, la división, las posturas ambiguas frente a las reformas, la ambición de poder y de los grupos, muestran un rostro de una izquierda infantil que aparenta radicalizar que todo está mal o una optimista que ve en el progreso (que beneficia a unos y mata a otros) es un mal necesario e irreversible. Urge una izquierda sobria que evite el desastre, de otra manera le llegará su juicio final y no me refiero precisamente al próximo periodo electoral, sino a su aniquilamiento cuya entrada es la división y quizá en un futuro no muy lejano la pérdida de su registro.