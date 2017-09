Local

2017-09-11

-Según la empresa Buendía y Laredo, el senador ganaría en alianza con Morena la gubernatura del estado

-Por partidos, en Morelos lleva ventaja el Movimiento de Regeneración Nacional; le siguen PAN y PRD; el PRI quedó muy abajo





El senador Fidel Demédicis Hidalgo ganó la encuesta ordenada por el Partido del Trabajo para el proceso de selección del candidato a la gubernatura de Morelos, en la alianza con el Movimiento de Regeneración Nacional. La empresa encuestadora "Buendía y Laredo" realizó este ejercicio de opinión pública el pasado mes de agosto, y concluyó que si en ese momento fueran las elecciones, la alianza de izquierda formada por PT-Morena se alzaría con el triunfo si el candidato fuera Fidel.

"Laredo y Buendía" realizó una medición escrupulosa de preferencia por partido y por cada uno de los aspirantes, como resultado de este ejercicio determinó que Morena encabeza las preferencias en Morelos rumbo al 2018, con 22 puntos, seguido por el PAN y el PRD con un empate técnico de 11 puntos, el Verde Ecologista con 9 puntos, el PRI tiene 7 puntos y el PT 5 puntos, quedando muy rezagados los otros partidos políticos.

Cuando los encuestadores preguntaron a los ciudadanos sobre su preferencia por alianzas, Morena y PT alcanzan 36 puntos, seguidos por la presunta combinación de PAN-PRD con 23 puntos, mientras que la de PRI-PVEM-PANAL tiene 22 puntos.

Los ciudadanos también fueron encuestados sobre su preferencia de alianzas con nombre de candidato. En este reactivo el senador Fidel Demédicis como candidato de la izquierda Morena-PT alcanza 26 puntos, seguido de Maricela Velázquez, por la coalición PRI-Verde-Panal, que obtiene 18 puntos, y en tercera posición Rodrigo Gayosso con 17 puntos. Si Cuauhtémoc Blanco participara como candidato del Partido Encuentro Social, alcanzaría 13 puntos.

En el mismo ejercicio pero cambiando el nombre del candidato de Morena-PT, ahora con el del senador Rabindranath Salazar Solorio, la alianza de izquierda obtiene 20 puntos, en un franco empate con la del PRI-Verde-Panal, con el nombre de Maricela Velázquez, y la alianza del PRD-PAN tendría 17 puntos, mientras que Cuauhtémoc Blanco y el PES estarían en 15 puntos.

Para efectos de la selección de candidato de la alianza de izquierda, Fidel Demédicis también está mejor identificado y aceptado, además de inspirar mayor confianza.

Se debe precisar que en esta encuesta no se tomaron en cuenta nombres de otros aspirantes, es decir, no fueron medidos y por lo mismo en este ejercicio no se les menciona.

En el tema referente a la competencia por la presidencia de la república, "Buendía y Laredo" midió en Morelos a los aspirantes más mencionados, obteniendo la respuesta de que si en ese momento fueran las elecciones Andrés López de Morena tendría 36 puntos, Margarita Zavala 13, Miguel Ángel Osorio Chong del PRI 12 y Miguel Ángel Mancera del PRD 9 puntos.