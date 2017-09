Local

2017-09-11

-En representación de la toma de la Alhóndiga de Granaditas, este 16 de septiembre

Zacatepec, Mor.- La representación de la toma de la Alhóndiga de Granaditas en Tetelpa, es una de las fiestas tradicionales de la comunidad. El 16 de septiembre la gente del pueblo y sus visitantes enfilan por la tarde hacia el campo deportivo de las Granadas, ubicado en las faldas del cerro de la Tortuga; ahí dos bandos, el de gachupines y el de indios, representarán una batalla campal como la que cuenta la historia del movimiento de Independencia nacional de 1810.

El atractivo de esta representación son los envoltorios que ambos bandos se avientan a manera de municiones, sobre todo los indios que no tienen armas de fuego como los españoles; estos envoltorios de papel estraza y amarrados con cinta canela del tamaño similar al de un puño están rellenos de ceniza. Esta representación histórica se conoce popularmente como “Los tamalazos”.

El profesor Arturo Noguerón Ochoa, quien es el cronista de esta batalla campal, dice en el micrófono con su singular forma de narrar los hechos: “infórmense y cuenten bien la historia, no digan que aquí en Tetelpa nomás nos aventamos tamales por aventarlos, esta es una representación histórica de un capítulo de la Independencia de México aunque ustedes nomás digan ´vamos a los tamalazos´”.

Tetelpa acaba de ser incluido en catálogo de pueblos indígenas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) a nivel federal; sus fiestas y tradiciones se las toman muy en serio, hay comités que organizan ésta y otras fiestas de índole religioso, y hay actas en la Ayudantía de años atrás en donde, quien no cumplía con su palabra de participar en el acto era enviado a la cárcel por unos días, este año la representación de la obra cumple 74 años.

Lupita Crespo, visitante de esta comunidad, narra que cuando su hijo era pequeño le ayudaba a juntar los envoltorios que caían cerca de sus pies pensando que eran tamales “de verdad”, la realidad fue que cuando los abrió no contenían masa ni carne, sino una fina ceniza.

Marco Antonio Guzmán Núñez, tiene 20 años de edad y desde hace 5 años participa en la representación, este año estará en el bando de los indios y con una semana de anticipación fue a comprar un bulto de ceniza, ésta se consigue en las panaderías de horno de leña o en las casas que cocinan con leña; el bulto le costó 150 pesos y le alcanza para hacer unos 100 envoltorios o “tamales”.

“La ceniza se compra, después la cribamos, se le quita algún pedazo de carbón, incluso clavos o alambre, ya de ahí se junta en un costal y poco a poco se va juntando en botes para que sea más práctico para agarrar un poco de ceniza, llenamos las bolsitas, las compactamos y ya después la amarramos con cinta”, explica el muchacho.

El simulacro es también vistoso por la pirotecnia que usan en la toma de la Alhóndiga y los cañonazos que retumban en el campo, en donde el profesor Noguerón pide a los que no son participantes que no se metan porque pueden salir heridos o que no vayan a arreglar sus diferencias personales en esta representación histórica.