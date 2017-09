Local

Yesenia Daniel |

2017-09-11

-Es la primera mujer transgénero en Morelos que ganó el derecho a decidir su género mediante un amparo

Jojutla, Mor. Diez minutos antes de las 18 horas una mujer altísima, morena con vestido corto y las piernas largas, parte plaza por la calle Constitución del 57 en el centro de Jojutla, ella, diva y sabedora de lo que provoca, camina sobre el asfalto, desdeñando el paso por la banqueta; el reloj se detiene en el minuto 50 y las manecillas se quedan mirando por segundos hasta que Carla llega al auditorio municipal.

Carla Hernández Gama tiene 40 años de edad y es la primera mujer transgénero que ganó el derecho a decidir su género mediante un amparo promovido desde hace un año a través de una asociación civil; un juez federal del primer distrito declaró inconstitucional la discriminación de personas transexuales y transgénero, y ordenó al Registro Civil del Estado la rectificación del acta de nacimiento en donde el género será femenino y su nombre, Carla.

En la brecha que abrió Carla, están formadas al menos diez personas en Morelos que también buscan el reconocimiento legal y social del género con el que se identifican plenamente, mujeres u hombres que biológicamente nacieron con una sexualidad con la que no se sienten identificados y que han pasado por un procedimiento psicológico y hormonal para lograr una identidad con la que se sienten plenos.

El triunfo de Carla Hernández Gama fue la bandera de lucha de la Marcha gay que se llevó a cabo el pasado fin de semana en Jojutla; luego de que el año pasado se aprobara el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo cuyo objetivo es el reconocimiento de derechos y prestaciones para los cónyuges, la comunidad Lésbico Gay Bisexual Transexual Transgénero e Intersexual (LGBTTI) del estado busca, en este segundo paso, la aprobación de la Ley de Identidad Sexo genérica con lo que las personas transgénero podrían cambiar el género en su acta de nacimiento, el reconocimiento de su identidad sería legal y social, sin embargo la propuesta está “en la congeladora” legislativa del Congreso local desde hace 3 años.

¿Cómo es ser homosexual en un pueblo en donde las tareas de la sociedad están definidas para hombres y mujeres?, Carla sonríe mientras su amiga le pinta los ojos, le dice “ahora sí te ves guapa, ni te pareces”; “pues yo siempre me metí así, nunca sentí que no encajaba, yo me metía así como soy, echaba relajo con mis amigos, no me importó que me vieran mal, no me importó hasta que le fueron a decir a mis papás”.

Cumplidos los 18 años cambió sus ropas masculinas por prendas femeninas que conseguía con amigas o primas, “les decía, dame algo que ya no quieras, pásame una falda o blusa, y me las ponía pero un día alguien le fue a decir a mi papá que me habían visto vestida bien de mujer y me corrió de la casa”.

El papá de Carla la buscó y la encontró, reunió a la familia, sus hermanos y su mamá, y habló: “no me importa que mi hijo sea homosexual, así lo quiero y todos vamos a apoyarlo”, las palabras de su padre le dieron fuerza, “si mis papás, mi papá particularmente, me aceptó, el que la gente no me aceptara no me importaba pero actualmente la gente me conoce y me respeta como soy”.

Esta mujer nunca sintió que no encajara en la sociedad, siempre supo su lugar, y dentro de unos días le será entregada el acta de nacimiento con el género con el que se siente identificada.

Acompañada del colectivo de la comunidad gay recorrió las principales calles de Jojutla y al término del evento, hicieron un mitin en donde informaron los motivos de su lucha.