Tribuna Legislativa - Indignación y frustración

Opinión

| Javier Bolaños*

2017-09-11

Como es natural en la vida de todos, el paso del tiempo nos nutre con diferentes experiencias y aprendizajes; durante 20 años de trayectoria en la función pública me he encontrado en muy diversas situaciones que han marcado mi forma de ver la cosas, porque observamos, sentimos y vivimos la misma realidad que ven los ciudadanos, pero con la pesada responsabilidad de contribuir a cambiarla, a mejorarla desde la política.

Hoy que se ha confirmado el deceso de Rafael Arámburu Hernández, ciudadano de Morelos ejemplar y participativo, no podemos dejar de expresar nuestra indignación, coraje y frustración contra la inseguridad pública que prevalece en Morelos, al tiempo de expresar nuestras condolencias a su familia, sean cualesquiera las razones por las que se le privó de la libertad y después de la vida, porque nadie tiene ese derecho.

Y no se trata de aprovechar tan lamentable acontecimiento para obtener lucro, es que no tenemos derecho a callar y denunciar lo que estamos viviendo, este acontecimiento no es un hecho aislado, forma parte de una cadena de signos violentos y graves como los que vemos en Mazatepec, y en las colonias marginadas de las principales ciudades de Morelos.

Lamento tener que decirlo, pero es que nos debe alarmar lo que está ocurriendo. En esta misma semana, a plena luz del día, en la avenida Nueva Inglaterra de Cuernavaca <la avenida del taco>; un hombre baleado dentro de su automóvil por negarse a ser asaltado. No sabemos su nombre, no surge la misma conmoción al ver la desaparición de un hombre con visibilidad social como Arámburu, pero es una realidad tan dramática como la primera.

¿Qué más tiene que pasar para que las cosas cambien?

Llevamos cinco años con un nuevo modelo de seguridad, se apostó todo para implementarlo y hacerlo vigente; recursos humanos y materiales invertidos sin precedente. Un Mando Único que al asumir toda la responsabilidad dejó tullidos al resto de los que podríamos formar parte de la solución. Para justificar la medida se acusó a los munícipes de estar coludidos con la delincuencia, y a cinco años ninguno de ellos está en la cárcel o se le persigue por esos motivos.

Tal vez la solución no sea única. Es probable que la otra opción de modelo de Mando Mixto tampoco sea la panacea; más bien creo que podremos aspirar a menos delincuencia, cuando tengamos una policía de inteligencia; proactiva no reactiva; que ataque en las madrigueras antes de permitir que salgan a causarnos daño; pero sobretodo cuando logremos que tengan mejor calidad de vida quienes menos tienen; cuando haya más opciones como las del deporte; tal como nos lo hizo sentir este fin de semana Ernesto Cortés, presidente de la Asociación de Beisbol en el Estado de Morelos, quien me invitó a inaugurar la temporada 2017-2018 de Morelos, un deporte que aglutina a cientos de familias alrededor de las pocas unidades deportivas destinadas para su practica, la mayoría de ellas con serios problemas de mantenimiento.

En un sentido mensaje nos dijo: “nos puede el amor que sentimos por el beisbol, porque no es lo mismo un niño o una niña con una pelota en la mano, que con una droga en la mano; no es lo mismo un niño ouna niña con un bat en la mano, que con una arma en la mano; no es lo mismo formar equipos de beisbol para competir que formar equipos para delinquir, apostemos por ellas y por ellos”.

*vicepresidente de la Cámara de Diputados.