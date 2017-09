Brevi@rio... - Nadie está exento de la violencia

Opinión

Miguel Angel Provisor |

2017-09-11

El homicidio de Rafael Arámburu Hernández, reconocido empresario y abogado morelense, hace más honda la herida que desangra al estado por la violencia que ha sido desde hace más de 10 años la peor pesadilla social, pero que en los últimos cinco ha causado una mayor indignación, por la ignominia y la sarta de mentiras que el gobierno del estado ha implementado para tratar de ocultar inútilmente esta realidad, y justificar un modelo de seguridad fracasado.

Y no es que se trate hoy, como han sido muchos los casos de personajes reconocidos socialmente que han corrido la misma suerte al ser víctimas de la violencia, pues todos los días éste flagelo está presente y para muestra el recuento solo de este fin de semana, sino que hasta parece una burla que acrecienta la afrenta social, el que las autoridades condenen y prometan que no habrá impunidad otra vez, cuando son miles los crímenes de personas reconocidas y comunes, a cuyos deudos no se les ha hecho justicia.

Hoy en Morelos la realidad para los ciudadanos es de zozobra y temor, cuando en las familias no hay certidumbre de que al salir de casa vayas a regresar nuevamente, y que tus bienes y pertenencias estén en su lugar. El miedo se respira en las calles y la conciencia está en alerta constante, porque nadie sabe cuándo va a ser víctima de un asalto en las calles o en el transporte público, nadie está seguro en sus negocios, trabajos, escuelas o en lugares públicos, incluso ni en los propios hogares hay paz.

No solo es la violencia y los delitos de alto impacto los que han convertido a Morelos en una de las entidades más peligrosas del país, y donde se atribuye al crimen organizado la mayor responsabilidad, sino también la delincuencia y los delitos del fuero común los que han crecido enormemente y sin remedio en todo el estado, pero particularmente en las ciudades, y en ambos caso el modelo de seguridad ha sido ineficiente e insuficiente, mucho menos ha servido el gasto millonario en equipos y tecnología. Frente a las estadísticas irreductibles, la policía y el modelo que la sustenta han sido un fracaso.

Fuera de cualquier sesgo político por la coyuntura en que nos encontramos frente al proceso electoral, y más allá de los lamentables intereses mezquinos algunos, el asesinato del expresidente de la Coparmex Morelos, ha merecido la solidaridad y la condena ciudadana, al tratarse de un hombre honorable y decente, pero no podemos perder de vista que lamentablemente se trata de uno más de los miles que se han registrado en los últimos años y que, pese a lo que se prometa, no han sido investigados y resueltos, mucho menos se ha castigado a los responsables para hacer justicia a las familias.

Sorprende incluso que algunos aduladores del gobierno se hayan sumado a esta condena, aunque desde luego y ni por error sugieran alguna responsabilidad y crítica hacia la autoridad; quizás sea porque en el fondo todos entendemos que ante la avasalladora realidad y las circunstancias, en este estado nadie está exento de ser víctima de la delincuencia, la misma que ya no discrimina por posición social, sexo, credo o ideología, sino que va parejo.

De acuerdo a los hechos que la fiscalía del estado anticipó la noche del pasado sábado y por el reporte de búsqueda, se sabe Arámburu Hernández fue privado de su libertad en el estado la mañana del mismo día y hallado su cuerpo cerca de la ciudad de Taxco de Alarcón, por lo que las investigaciones hasta ahora, corren a cargo de las autoridades del vecino estado.

Vaya para el extinto empresario una plegaria por su eterno descanso y para sus deudos, además del pésame, la solidaridad para que este caso no se convierta en uno más que pasa a la estadística de la impunidad…

BREVES: Varios homicidios en Cuernavaca, Temixco y Mazatepec como se ha hecho costumbre en cada fin de semana donde se registran hechos de violencia, y como también suele ocurrir no se registra ninguna acción de la policía. No sabemos si es broma pero nos enteramos que se prepara un acto de reconocimiento al gobierno del estado para alabar el modelo de seguridad, más vale que sí sea solo un rumor porque la olla no está para tamales…

provisor7@hotmail.com

Twitter: @provisor77

Face: Miguel Ángel Provisor