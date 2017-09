Águila o Sol - Piensa mal y acertarás

Opinión

En la colaboración número ocho, hace ya algunos meses decíamos lo siguiente: en relación a la propuesta de reforma hecha por el senador ROBERTO GIL ZUARTH del PAN, con el propósito de garantizar la seguridad interior del país, regulando la participación de las fuerzas armadas mediante la llamada LEY DE SEGURIDAD INTERIOR, en mi humilde opinión era como querer Institucionalizar (justificar) legalmente, la participación de las fuerzas, en el Movimiento del 68, Ayotzinapa y Tlatlaya por ejemplo, y decíamos que ante tal ejemplo no queríamos imaginar esta actuación y/o intervención de las Fuerzas Armadas en un evento de revuelta que pudiera generarse en las elecciones del 2018, ante la inconformidad de la sociedad y el amplio descontento cuando ante la NATURAL DERROTA DEL PARTIDO EN EL PODER Y LA MAYORÍA DE LOS DEMÁS PARTIDOS, SI, TRIUNFANDO LA SOCIEDAD CON CANDIDATOS INDEPENDIENTES, ESTE RESULTADO NO QUISIERA SER RESPETADO o ante un eventual fraude se propiciara la misma inconformidad, generando de igual manera una revuelta. Esta eventual hipótesis se actualiza hoy con los resultados de las elecciones pasadas, que si bien no resultó en una manifestación física y/o violenta de la sociedad, sí generó muestras claras de descontento, mismo que magnificado en el 2018, ante las condiciones ya explicadas, sí podría pasar a mayores, y al parecer el partido en el poder, Peña Nieto y su equipo parecieran vislúmbralo, PIENSA MAL Y ACERTARÁS, ¿me explico?, en el presente año fue ejercido un presupuesto, en el cual, sus más significativas reducciones fueron aplicadas en el rubro de Seguridad, Gobernación, en programas del mismo rubro, y otro lamentabilísimo en EDUCACIÓN y REINSERCIÓN SOCIAL, y bueno diría uno, así se las gastan en ocasiones los señores secretarios de Hacienda, pero ¿qué creen?, para el año electoral venidero cataplín, los mayores aumentos se dan, EN SEGURIDAD, perooo no en cualquier rubro. GOBERNACIÓN, SECRETARÍA DE MARINA Y DEFENSA NACIONAL, ¿acaso será que temen represalias de Corea por la expulsión del Embajador?, mmmm, que este ex de Hacienda y hoy mal publirrelacionista con el extranjero, ¿será que temen que Videgaray, siendo cuachala del TRUMP se pelee por lo del muro y tengamos que defender nuestro territorio y honor?, mmmm o ¿será que se preparan para la MADRE DE TODAS LAS ELECCIONES?, ya las alianzas temerosas de una mega derrota se empiezan a formar, AGUA Y ACEITE, habrase visto semejante cosa y mezcolanza ¿ofreciendo algún resultado?, a ver si no se les voltea el chirrión por el palito a estos PANREDISTAS, y bueno como el miedo no anda en burro dijeran, el PRIVERDEALIANCISTA no se quiere quedar atrás pues, y luego entonces en el CONGRESO DE LA UNIÓN hacen la finta, se pelean, se rasgan la vestiduras, SACAN SU ÚLTIMA TAJADA, al fin, año de Hidalgo para algunos y pues bueno, con eso de la LEY DE SEGURIDAD INTERIOR QUE DICE SERÁ: mecanismos de coordinación entre autoridades a fin de dar soluciones a ese fín de situaciones que ponen en riesgo la paz y tranquilidad de los mexicanos, que rebasan las capacidades de las autoridades civiles de seguridad pública, y que, de no enfrentarse a través de mecanismos ágiles y que den certidumbre y capacidad de evaluar resultados, pueden decantar en situaciones más graves que obligarían a la declaración de una suspensión de derechos humanos y sus garantías . AHORA EN ESPAÑOL, UNA REVUELTA SOCIAL, GENERADA POR LAS TRAMPAS Y COCHINADAS DE LOS PARTIDOS EN LA ELECCION DEL 2018., ¿Cómo? : Su artículo, segundo y sexto refieren: Participación de las Fuerzas Armadas en auxilio de las autoridades civiles; Artículo 2.- La seguridad interior es una función de seguridad nacional a cargo de la Federación que tiene como objeto preservar el orden constitucional, el Estado de derecho, la gobernabilidad democrática y los derechos humanos en todo el territorio nacional para garantizar condiciones de desarrollo de la población. Artículo 6.- Para los efectos de esta Ley son afectaciones a la seguridad interior : II. Actos tendentes a obstaculizar o impedir la prestación del servicio de seguridad pública por parte de las autoridades federales, locales, o municipales, o de otras funciones o servicios públicos pertenecientes a las áreas estratégicas o prioritarias previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos . En cristiano, ante cualquier manifestación que rebase a la fuerza de tarea policial para su control (O SEA, SIEMPRE) hasta en el fut, por decir algo, marchas que obstruyan vías públicas, carreteras, plazas públicas y vialidades alternas, tomas de instalaciones de Gobiernos, Congresos o Municipios, (¿le suena algo de esto familiar?), a interpretación de la autoridad esto sería UNA CLARA AFECTACIÓN DE FUNCIONES Y SERVICIOS PÚBLICOS PERTENECIENTE A LAS ÁREAS ESTRATÉGICAS Y PRIORITARIAS, y la pregunta ¿CON QUË?, AUMENTO PRESUPUESTAL A MARINA Y EJÉRCITO, 13.4% Y 11.4%, RESPECTIVAMENTE, O SEA MAS AMENOS 16 MIL Y MEDIO MILLONES DE PESOS, EN TOTAL PARA HACER FRENTE A CUALQUIER COSA, INCLUIDA LA PERDIDA DE CONCIENCIA (o sea venta de esta), podría ser, supongo, pienso y a lo mejor me equivoco, en total 112 MIL MILLONES DE PESOS, y pregunto de nuevo, ¿ para qué tanta lana ? PIENSA MAL Y ACERTARÁS.

