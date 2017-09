Local

administrador | César Romero Vargas

2017-09-11





Luego de ser vista por 200 mil visitantes en una versión adaptada a este país, que fue instalada en el Espacio de la Fundación Telefónica de Madrid, España, esta exposición llegó a nuestro país al Parque Fundidora en Monterrey, Nuevo León y meses después arribó a la capital de la República en donde en los primero días fue visitada por más de 60 mil personas.





Posteriormente viajó a la capital del estado de Morelos, en donde desde el pasado.

9 de septiembre se puede visitar en el Centro Cultual el Amate ubicado en el Parque Ecológico de la Barranca de Chapultepec. Esta exposición fue montada para rendirle homenaje a este científico, ingeniero, físico e inventor de origen serbio con motivo del 160 aniversario de su natalicio.





Además es una especie de acto de justicia para el inventor, que a pesar de que ganó el episodio conocido como la “Guerra de las Corrientes” que disputó en contra de Thomas Alva Edison, no obtuvo el reconocimiento que la historia le otorgó al mago de Merlo Park, apodo con el que se le conocio a Alva Edison.





Tesla trabajó en el laboratorio de Edison en 1885, pero solo duró un año, debido a conflictos con su jefe, ya que Nicolai creía que la corriente alterna era el futuro de la electricidad mientras que Thomas le apostaba a la corriente continua, lo que hizo que Tesla se independizara y prosiguiera con sus investigaciones en este campo, que terminaron en la creación de la tecnología que hoy se emplea en la mayoría de los aparatos electrodomésticos.





Nicolai también enfrentó conflictos con el italiano Guglielmo Marconi, quien le robó la autoría de la invención de la radio, ya que Marconi utilizó 17 patentes de Tesla para crear la radio y la patentó en noviembre de 1900, solo que el serbio ya había registrado en 1897 el primer radiotransmisor de energía electromagnética sin cables, pero popularmente se le concede a Marconi la invención del radio.





El título de esta exposición “El Futuro me Pertenece” proviene de una frase del propio Tesla, que dijo en una ocasión “El presente es de ustedes, pero el futuro, por el que tanto he trabajado, me pertenece” Gracias a Tesla existen muchas de las tecnologías que utilizamos hoy en día: teléfonos móviles, redes inalámbricas, vehículos que utilizan un motor eléctrico de corriente alterna, estos son algunos de los 700 inventos que creo Nicolai Tesla.