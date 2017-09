Deportes

Ignacio Cortés Morales

2017-09-11

1.- Don Jacobo

2.- Cuautla

3.- Corachivas

4.- Cuarta

1.- Don Jacobo Ruiz Ayala tiene una gran historia que se ha ido contando con el paso de los años, en donde se tienen éxitos constantes, no sólo dentro de la cancha, sino fuera de ella, igual en los profesional que en la Universidad y en el llano, siempre del lado de las buenas entregas, siempre amable y con la indicación adecuada para que se revirtieran las malas actuaciones, siendo el relevo indicado muchas ocasiones para los Arroceros del Cuautla, cuando se tenían malos dividendos, y se llegaba y las cosas parecían ser de otra manera, y es que su forma de ser conquistaba a los jugadores, a los que convencía de sus cualidades, y revivía las que se habían ido; hacía que surgieran donde había pocas y potenciaba donde se tenía un mundo de talento, y eso le ganó el que siempre se estuviera pensando en él para las cosas difíciles, y no renegaba, afrontaba el reto, y de los sueldos, si lo tocaba, nadie se enteraba, pero él jamás renegó de ello; se ponía en la vera de la cancha y a observar y a pedir que se hiciera determinado movimiento; sin que se enojara, al menos no lo dejaba ver, más ocupado en las soluciones que preocupado en lo que sucedía en el encuentro, en una situación que invitaba al esfuerzo, y le vi equipos de alto nivel, bien trabajados, serios, firmes, con talento con los Ruiz, los Orea, Luna, Hernández, con Rodolfo Mejía que después se ha convertido en su vivo retrato, porque, igual que él, nunca se niega a estar al frente del Cuautla en la tercera y en la segunda.

a.- Don Jacobo Ruiz Ayala, lo cuautlense lo llevaba en la sangre desde su nacimiento.

b.- La mañana del viernes, a las cinco, se elevó a la otra vida, dejando el cuerpo para ser espíritu y desde donde esté seguirá a sus Arroceros a los que nunca les falló.

c.- Tenía esa virtud de tomar jugadores que se consideraban en el ocaso de su carrera para que los convenciera de lo mucho que podrían dar y se les veía retornar al éxito.

d.- Entrenador de ese Cuautla que en 1968 ascendió a la segunda división, proveniente de la tercera, precisamente cuando nació el circuito, hace 50 años a la vida profesional.

e.- Muchos jugadores se fueron al Zacatepec que, en esa temporada cayó a la segunda, y, lógico, desmantelado el cuadro del Zapata regresó al lugar de origen, pero muchos de los jugadores tuvieron larga vida dentro del fútbol profesional y con gran talento.

f.- Como jugador, se le vio con sus Arroceros e igual con el Marte en primera división.

g.- En la Universidad lo vimos trabajar con mucha entrega, surgiendo jóvenes con gran talento, y siempre entregado en la cancha. De él se hablaba siempre de su trabajo.

h.- Sus hijos, sobre todo Dante, Jaime y Daniel, tenían un gran talento; serios, dedicados, en lo suyo; Dante al frente, en la media Jaime y en la lateral Daniel, y juntos.

i.- No está ahora o, mejor dicho, está en todas partes, y en la cancha de la prepa uno como en la de la unidad deportiva cuautlense, su espíritu y su recuerdo vivirán.

j.- Muchos jugadores, Manuel Nájera, Ángel Talavera, entre otros, pero lo más importante, dejó en sus hijos y en todos los que estuvieron cerca, los principios de respeto hacia lo que se hacía. Descanse en paz el Cuadrado, Jacobo Ruiz Ayala.

2.- Los Arroceros del Cuautla de Mario Hernández Calderón, no avanzan; algo debe estar pasando, porque un triunfo, tres empates y una derrota no son los mejores números

3.- Los Corachivas, lo veníamos anticipando, vienen en picada; sólo algunos cuantos y los que son capaces de apostarle a cualquier equipo que llegue a Zacatepec, sin ningún juicio crítico, se emocionaron. Siempre advertí que había que esperar: tres triunfos, cuatro empates y tres derrotas en diez encuentros, y el 1-0 a Murciélagos, en casa, en el último minuto, y ante Tampico y Cimarrones se salvaron de la derrota.

4.- La cuarta división está de moda, todos quieren participar porque son menos gastos que en la tercera, hasta que surja una quinta. Ya tenemos primera, liga de ascenso, segunda premier, segunda de talentos, tercera y cuarta, es decir, seis circuitos.