Local

Erick A. Juarez |

2017-09-09

Personal de Protección Civil (PC) del estado realizó una inspección física en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), con el fin de descartar daños en el edificio y el centro de Desarrollo Infantil Palacio de Justicia.

Hernán López, técnico en la Coordinación Estatal de Protección Civil de Morelos, descartó daños estructurales en el Cendi del Palacio de Justicia, en las oficinas y juzgados de tribunal.

“Después del sismo de anoche checamos que no haya daños estructurales en la escuela, tales como fugas de gas en la instalación y verificar que en toda el área no haya daños o fracturas, como medida preventiva se recomendó que se retirara a los niños y en caso de que no tengan un familiar que cuide a sus hijos se pidió a los jefes de trabajo inmediatos que les den el día a los trabajadores, para que los menores no estén en las oficinas”, advirtió.

Mónica Janet García Herrera, directora del Cendi Palacio de Justicia, dijo que además de la inspección física de Protección Civil, la magistrada presidenta María del Carmen Verónica Cuevas López, instruyó suspender labores escolares para resguardar la integridad de las niñas y niños conforme a los protocolos de seguridad en estos casos.