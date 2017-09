Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2017-09-09

1.- Los que sintieron fuerte el sismo

2.- Jacobo

3.- Escuelas

4.- ISSSTE

1.- El temblor fue tan fuerte que no faltaron algunos que dijeron que se había llegado su hora… de dejar el cargo, pero no, no fue eso, fue un movimiento de la tierra; no van a cambiar a nadie, con todo y que algunos no deberían esperar nada, sino irse antes de los lleven, sin embargo, consideran que están haciendo bien las cosas, que por ellos nació la política, el deporte, la educación física, el bienestar de los morelenses, lo que está lejos de ser, pero no se les puede hacer entender, puesto que sus corifeos y el no asomarse a la realidad, permite seguir en el juego de la simulación, en el que se encuentran acusando a todos cuando las cosas no salen, y jamás ver hacia adentro, hacia donde se encuentra el mal y así no se puede mejorar; así se sigue en el trance de acumular fracasos, pero porque los demás no lo hicieron bien; jamás porque no se da apoyo, ni orientación; ni siquiera respaldo moral; en ocasi0ones ya ni siquiera el “felicidades” después de que otros lograron algo importante para la entidad, y aquí van diez que pensaron que el temblor era porque pedían sus respectivas renuncias, que les daban flit, pero cuando vieron que era un temblor de una magnitud de 8.2, se fueron a dormir con toda tranquilidad porque se les perdón sus errores.

a.- Marcelo Michel, el entrenador de las Corachivas, porque el equipo se le está cayendo, con la ventaja de que en esta jornada que viene le toca un flan llamado Toros del Celaya.

b.- Miguel Ángel Velázquez, timonel del Atlético Cuernavaca, pero al darse cuenta de lo poco que gana, unos 10 mil mensuales, se calmó. ¿Qué traigan a otro por esa miseria?.

c.- Manuel Agüero, por no hacer nada por el deporte en Jiutepec, pero se acordó que el alcalde era él, y se metió en una de sus propiedades que ahora son rentadas al municipio.

d.- Mario Hernández Calderón, director técnico del Cuautla porque el cuadro no está siendo el cuadro a vencer, pero vio que todavía faltan muchas jornadas y se autodefendió.

e.- Ramón Ortiz Miranda, jefe de los profesores de educación física pensó que venían los docentes a reclamarle que es el ancla y no el timón, pero se acordó que son bien pasivos y que no se atreverán a hacer reclamo formal y se regresó a su oficina a ver pasar los días.

f.- Arturo Brizio porque siguen los días y el arbitraje sigue igual, pero le recordaron que el patrón del fútbol fue el que le dio la bendición y no lo ha mandado llamar y se tranquilizó.

g.- Moctezuma Serrato sitió en el segundo piso fuerte el temblor, pero como él enroló en la aventura de ser alcalde al Cuauh; entendió que era un sismo real y todo volvió a la calma.

h.- Pepe Montes, porque nadie sabe, nadie supo dónde van los 3 millones anuales para el estadio y demás detalles; pero como seguro entrega cuentas a quien debe; volvió a dormir.

i.- El fútbol nacional, pero como se percataron que el público acepta lo que sea y olvida pronto los malos resultados, volvieron a cubrirse con las cobijas y a dormir.

j.- Jacqueline Guerra Olivares, titular del deporte en la entidad, sintió que ya se iba, pero se dio cuenta que no le exige nada a Graco, que es disciplinada, que los deportistas no protestan, así que no había motivo para preocuparse