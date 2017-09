Local

Erick A. Juarez |

2017-09-08

A nueve años de la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Adversarial (juicios orales) en Morelos como en otras entidades de la República, integrantes de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (CONATRIB), señalaron que este nuevo modelo de justicia ha funcionado en un 80 por ciento en efectividad superior al sistema tradicional.

De acuerdo con el presidente de la CONATRIB, Marcos Alejandro Celis Quintal aseguró que tras la implementación de los juicios orales, México actualmente se encuentra en un sistema de aprendizaje, debido a que más del 80 por ciento de las personas que son acusadas por la comisión de un ilicito o imputadas concluyen con una sentencia condenatoria.

Dijo que en el caso de que un inculpado no lleve a cabo su proceso judicial en prisión y que posteriormente sea sentenciada y no pague su pena por anticipado, esto no son considerados como “errores judiciales”, sino garantías individuales, al garantizar que en el proceso judicial no castigará de manera anticipada algun imputado.

“No son fallas, yo veo que estamos en un proceso de aprendizaje y me parece que el sistema es más eficiente, ya que el 80 por ciento de las personas acusadas de un delito con una sentencia condenatoria, esto quiere decir que esta funcionando perfectamente y es más útil que el sistema tradicional”, declaró.

Celis Quintal consideró que los grandes retos de la Justicia Penal Adversarial ha sido que los operadores del sistema judicial deberan de contar con mayores cursos de investigación y capacitación para poder obtener mejores sentencias y así poder realizer las audiencias o juicios orales más agiles.

Asi lo dio a conocer previó a la inaguración del XLI Congreso Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, en donde el mandatario estatal, Graco Ramírez, anunció una reforma profunda al Poder Judicial para garantizar su independencia y la integración de los tribunales existentes en el estado.

Indicó que que los poderes Ejecutivo y Legislativo no tengan intervención en el Consejo de la Judicatura local, para que las decisiones que ahí se toman estén estrictamente en manos de los miembros del Poder Judicial.

Informó que esta iniciativa de reforma la está construyendo con los magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), y espera convencer a los miembros del Poder Legislativo de que también tomen la decisión de terminar con su participación en el Consejo de la Judicatura.

Ante los presidentes y magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los estados, el gobernador Graco Ramírez afirmó que la calidad del sistema democrático de un país se mide por la imparcialidad e independencia de sus órganos electorales y judiciales.

Indicó que esto es una cultura que se ha venido construyendo en México, en donde no prevalezca la fortaleza del Ejecutivo sino la majestad de la independencia de los Poderes del Estado; y en Morelos “tengo la satisfacción de cumplir puntualmente con el pleno respeto al Tribunal Superior de Justicia”.

Expuso que en el nombramiento o ratificación de magistrados del Poder Judicial se debe privilegiar siempre la carrera judicial, porque en esa medida se garantiza a la sociedad la experiencia y capacidad profesional de los juzgadores.