Serpientes y escaleras - Percepción, el Talón de Aquiles

Eolo Pacheco |

2017-09-08

A lo largo de cinco años el gobierno de Morelos no ha podido establecer una buena y sobre todo, efectiva estrategia de comunicación con sus gobernados. El problema es tremendo: si el ciudadano desconfía de las autoridades, es imposible que las buenas acciones se aprecien.

El esfuerzo para cuidar la imagen del gobernador de Morelos ha sido constante desde el primer día de su mandato. Estrategias en medios de comunicación y en redes sociales se han desplegado dentro y fuera del estado, destacando las ideas, las reuniones, las obras y la honestidad de Graco Ramírez; su participación en actividades más allá de su responsabilidad como ejecutivo estatal y la contratación de figuras de la farándula se han utilizado para intentar mejorar la imagen de un hombre que constantemente está en el ojo del huracán. Nada funcionó. ¿Qué ha fallado? ¿Qué ha faltado?

Miles de millones de pesos ha gastado el gobernador perredista en su imagen personal, en tratar de hacerse ver como un estadista, como un personaje de cambio, como una figura de avanzada que “ha transformado Morelos”. Hasta ahora van cuatro encargados locales de manejar la comunicación institucional y otros tantos que de forma externa han participado en el diseño de campañas, de estrategias y de planes para mejorar la percepción. El fracaso de todos es evidente, porque Graco está en el sótano de la calificación nacional como gobernador.

A Graco Ramírez se le ha tratado de presentar como un gobernante progresista, como un hombre que apuesta por la cultura y la educación, como un mandatario que no teme ir al extranjero a buscar nuevas opciones de inversión y desarrollo, como un político de nueva generación que suma, que concilia y que no teme dialogar con figuras de ideologías distintas, como un servidor público honesto, transparente, respetuoso de la ley y sobre todo, como un hombre sensible al que le duelen las injusticias y lucha contra la discriminación.

Muchos han sido los esfuerzos por sacar a flote el gobierno de nueva visión a lo largo de cinco años, las estrategias implementadas por los encargados de la comunicación oficial han pasado de la compra de voluntades, las borracheras y las amenazas con Jorge López Flores, hasta el troleo generalizado, la publicidad engañosa en redes sociales y la fabricación de portales para multiplicar información ficticia, como lo hizo Miguel Sandoval, el penúltimo encargado de la prensa estatal.

Uno a uno los planes de comunicación han fracasado a pesar de que se logró callar a casi toda la prensa estatal y se cubrió con un manto rosa toda la información gubernamental publicada en medios nacionales. Repetir mentiras como cinta de casete en las redes sociales tampoco ha servido, porque el ciudadano identifica inmediatamente estas estrategias bobas y en lugar de creer en ellas, se burla por la manera tan torpe e indigna de actuar.

La percepción ha sido el Talón de Aquiles desde el primer día de este gobierno. A pesar de los esfuerzos gubernamentales por implementar programas sociales importantes como la beca salario, los créditos a mujeres o dar la batalla frontal a la inseguridad, el sentimiento mayoritario es adverso al gobernador y sumamente crítico hacia su gobierno. No importa que tan bueno sea el programa o que tan importante la acción, el rechazo ciudadano hacia el gobierno de nueva visión es inmediato y eso se refleja hoy en la intención electoral hacia su partido. ¿Qué ha fallado?

Los ex funcionarios encargados del área tienen su propia versión de las cosas; ninguno de ellos acepta haberse equivocado, ni mucho menos admite que las cosas están tan mal como parecen. La coincidencia de todos, empero, está en un mismo punto: Gaco Ramírez. El gobernador no se deja ayudar, su carácter le impide dejar de pelearse y ello coloca al gobierno en un punto de crisis y desgaste permanente. “Es imposible diseñar una estrategia cuando te la pasas metido en pleitos y defendiéndote de los golpes”

Algo es cierto: la personalidad del gobernador es de principio a fin el problema más grande con el que ha tenido que lidiar este régimen. Al perredista le encanta la camorra, le gusta la tensión y le excitan los problemas. Graco Ramírez es incapaz de controlar su carácter, no sabe vivir sin conflictos, pero olvida que no es lo mismo la confrontación desde la oposición, que el manejo de conflictos en el gobierno.

Ahí está el punto de quiebre de esta administración, por eso las estrategias han fracasado y los planes se han ido al caño. Es imposible mantener la estabilidad de un gobierno cuando su titular es el primero en abrir frentes de conflicto, en pelearse con todos y en suponer que no existe más verdad que la suya. No hay manera de que las cosas buenas de una administración sobresalgan cuando no existe tolerancia, autocritica, ni tampoco prudencia al actuar.

La lógica de este gobierno es una: Conmigo o contra mi. Esa premisa ha marcado el sexenio y dividió al estado en dos: con Graco o contra Graco. Los resultados están a la vista. Todos los que estuvieron cerca del perredista en la campaña y le ayudaron a ganar la elección lo han abandonado.

Se puede hablar de logros importantes alcanzados en esta administración en materia de infraestructura, desarrollo, inversión, educación o salud, pero ninguno se aprecia porque los conflictos se ponen al frente de la agenda y los odios personales del gobernador definen la línea de actuación de la autoridad. Nadie puede gobernar solo; muchos menos contra todos.

El carácter del perredista es la razón de su rompimiento con la iglesia, con la universidad, con los grupos sociales, con los partidos políticos, con la federación y ahora hasta con los suyos. Si Graco Ramírez no se peleara tanto y con tantos, su gobierno y los funcionarios de su gabinete tendrían menos presión y mucho mayor margen de acción, podrían mantener abiertos los canales de diálogo y ocuparían más su tiempo en trabajar que en defenderse de los ataques y las críticas.

Si el mandatario y su equipo tuvieran mayor tolerancia, hoy no verían en las críticas un ataque personal, sino una llamada de alerta para atender y corregir los problemas antes de que se conviertan en crisis. Si el gobernador dominara su carácter, no se habría peleado con el obispo, con el rector, con los secretarios y con el propio presidente de la república.

Si los odios personales no definieran la agenda del estado, hoy Graco Ramírez estaría jugando un papel principal en el escenario político nacional en lugar de cuidarse, como otros gobernadores de no ir a la cárcel al término de su mandato.

Alejandro Vera y Graco Ramírez están entrampados en un duelo sin cuartel, absurdo, donde ninguno saldrá victorioso. Ambos representan instituciones muy importantes, pero ninguno ha querido poner un alto al conflicto personal en el que se han metido desde hace más de un año.

Hoy el escenario es terrible para los dos, el desgaste es mayúsculo y ninguno va a alzarse como ganador; en el mejor de los casos habrá un sobreviviente, alguien que presumirá menos golpes, pero ninguno saldrá victorioso.

El duelo entre el rector y el gobernador ha salido muy caro al estado, los golpes que se lanzan son terribles para las instituciones que representan y en conjunto ponen a Morelos en una posición terrible frente a los ojos del país.

Graco dice que el rector es un ladrón, un pillo, un corrupto que ha saqueado las finanzas de la universidad y al hacerlo comprometió la estabilidad de nuestra casa de estudios; el equipo del mandatario sigue esa línea y añade a los golpes acusaciones sobre relaciones peligrosas, negocios ilícitos y enriquecimiento personal.

Alejandro responde en el mismo tono, llama bandido al gobernador, le achaca múltiples actos de corrupción, desviación de recursos, protección a delincuentes, vínculos con el narcotráfico y desprecio a los jóvenes; su staff hace lo propio: llena las redes sociales de insultos, hace memes, fabrica historias y enriquece las acusaciones con imágenes grotescas que no representan de ninguna forma la identidad de un universitario.

Nadie gana en esta pelea, ninguno saldrá ganador; lo único seguro es que los universitarios y el estado observan cómo un duelo personal ha hecho de las instituciones una herramienta de desquite institucional.

Pero las cosas no se quedan ahí: a la pelea se han sumado muchos actores, sectores y organizaciones, en esta trama se ven legisladores locales y federales, senadores, funcionarios del gobierno de la república, representantes de la iglesia y hasta organismos internacionales. En medio de tanto ruido ya no queda claro quien lanzó el primer golpe, ni mucho menos quien habla con verdad.

Una cosa es evidente: al retener los recursos de la universidad, el gobierno del estado ha puesto en riesgo el funcionamiento de la UAEM y ha golpeado directamente a la comunidad estudiantil y académica. Un grave error de cálculo del gobernador fue meter a inocentes en este pleito, condicionar la entrega del dinero a la salida del jefe rector y tratar de intervenir en la vida universitaria.

Ambos se han equivocado, Alejandro vera y Graco Ramírez están obsesionados en un pleito personal que incluye un notorio ingrediente político y electoral.

A la vuelta del tiempo se han formado dos bandos: Vera Team y Graco Team.

Sabemos quien pierde en este escenario.

Al formalizarse el Frente Amplio nacional, lo que sigue es la posibilidad de que ese acuerdo se replique en los estados.

En la tierra de Zapata está latente la posibilidad de ese acuerdo, hay varios actores interesados en que se concrete y otros tantos que lo rechazan de manera contundente.

La suma de los tres partidos (PAN, PRD y MC) aparece a nivel nacional como el camino para ganar la contienda del 2018; ese escenario es el mismo que algunos ven en Morelos, de ahí el interés por amarrarlo lo antes posible.

El Frente Amplio nace con el acuerdo de las dirigencias nacionales, aunque aún tiene que superar dos aspectos muy importantes: la resistencia de los comités estatales y la definición de quién aparecerá en las boletas electorales; es ahí donde las cosas se pueden complicar.

Localmente la dirigencia del PAN rechaza la posibilidad de un acuerdo de este tipo, habla de la incongruencia de hacerlo e insiste que por estatutos no los pueden obligar a firmar un pacto así. Los personajes más importantes del panismo local están en esa misma lógica: dicen que no aceptarán una alianza local con el PRD y advierten que una imposición lo único que lograría es dividir al partido y condenar al fracaso a sus candidatos.

No falta mucho tiempo para ver si las dirigencias nacionales y las locales tienen la capacidad de consolidar el acuerdo, en ambos casos hay muchos elementos que se deben tomar en cuenta y aspectos que necesariamente se pondrán en la mesa de análisis.

La respuesta más clara a la posibilidad de concretar un Frente Amplio en Morelos la dio Juan Carlos Martínez Terrazas: el gran inconveniente para pactar con el PRD es Graco Ramírez.

Comienzan los preparativos para la celebración de las fiestas patrias en Morelos. Dos preguntas al respecto:

¿Acudirá el alcalde de Cuernavaca a la ceremonia cívica con el gobernador o armará su propia verbena popular?

¿Volverán a cercar la plaza de armas para restringir el acceso a los asistentes?

El manejo de la información en las redes sociales es mucho más que armar “legiones” de troles, contratar anuncios o crear portales. El contenido en los medios que se manejan es importante, lo mismo que la credibilidad de quien emite la información.

Ir a una batalla en redes con personajes ficticios, figuras desprestigiadas o sitios apócrifos no funciona.

Septiembre, mes patrio y mes festivo.

Quítale las fiestas a México y lo conviertes en Iowa con pirámides.

Si eliminas el jolgorio de los mexicanos, regresaremos a nuestra fase azteca y no encontraremos más placer que despanzurrar tlaxcaltecas.

Para los mexicanos, trabajo que no termine en pachanga y pachanga que no termine en la cama, son dos actos fallidos.

Celebremos: Hoy toca.

