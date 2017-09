Nosotros - La prueba de fuego

Opinión

| José María Román Román

2017-09-08

La pendiente designación del nuevo fiscal anticorrupción a nivel nacional y la discusión que se ha generado con el posible nombramiento en prácticamente un pase automático del actual Procurador de la República Raúl Cervantes Andrade más el pomposamente llamado frente amplio o “Frente Ciudadano por México” que al parecer sí formarán el PRD, MC y PAN nos hacen vislumbrar el panorama de la lucha que se generará para las elecciones 2018.

El PRI y en especial el gobierno del Presidente Peña Nieto, y la figura del propio Presidente nos dicen de la necesidad que tienen de ponerse a salvo con un nuevo fiscal anticorrupción que les cubra la espalda de las posibles y al menos señalados actos de corrupción que se han manejado en la obra pública y en el desvío de recursos a través incluso de las universidades incluyendo a la UAEM respecto del dinero público que en este caso supera los tres mil millones de pesos y de los cuales nuestra casa de estudios no está a salvo y le toca una parte del botín al subcontratar empresas fantasmas para realizar trabajos que no se hicieron y se pagaron. Graco aparentemente ya hizo al trabajo de nombrar un fiscal anticorrupción en la figura de Juan SalazarNúñez que aun no reuniendo el perfil fue nombrado y aprobado por un congreso servil que no tuvo empacho en autorizarlo sin un análisis de fondo a sabiendas que ese fiscal solo servirá mientras lo dejen en el próximo gobierno para cubrir la espalda al actual gobernador y su gente y desde luego para perseguir a los enemigos de Graco. De hecho la ola latinoamericana que sacude a los sistemas de gobierno por motivos de actos de corrupción tiene un denominador común que aun en México no ha sido plenamente desglosado pero que al parecer se hará en pleno proceso electoral y que es el caso de Obdebrecht. Los gobiernos han puesto hasta cierto punto a resguardo la información clasificándola como delicada y de esa forma la ocultan a la sociedad, pero en el caso mencionado no podrán hacerlo porque es desde Estados Unidos y Brasil donde se están filtrando las desviaciones corruptas que mediante dinero mal habido utilizan los partidos políticos y los candidatos en sus campañas como fue en México en el caso de Obdebrecht y el dinero que se entregó anticipadamente en más de 5 millones de dólares en plenas campaña de EPN y que recibió el señor Emilio Lozoya, que fuera director de PEMEX desde donde operó después más transacciones.

El resto de la Mafia del poder como dice AMLO se une ante el eminente peligro de la posibilidad de que el tabasqueño gane la elección y urge proteger fechorías antes de que la avalancha de la realidad de la voluntad del pueblo cambie las cosas y sean objeto de merecido castigo por los excesos que los altos funcionarios cometen. De ahí que encontremos que el PRD quiere una unión con el PAN. Es vital para el PRD esta alianza porque garantiza susobrevivencia. Es altamente posible que suceda en el ámbito nacional lo que pasará en Morelos es decir, que se avecina una debacle o derrota humillante para ese partido político y quizá sea demasiado un cuarto lugar en el panorama electoral el que ocupe en los resultados finales. De ahí la desbandada de los políticos dizque izquierdistas a la corriente morenista. Lo hacen no tanto por ser afines a AMLO sino por poner tierra de por medio a la figura de un PRD Morelense y nacional totalmente destruido en el caso de Morelos por Graco y su hijastro Gallosso y en el ámbito nacionales por sus dirigentes corruptos como la señora Barrales que aún no explica de donde saco el casi un millón de dólares para adquirir un departamento en Miami, Florida. Tratará Graco y su gente de poner a salvo las cuentas de lo mal habido o lo injustificable cuando eso es obviamente imposible. Desde luego buscarán figuras legales para poder poner a resguardo sus excesos y abusos pero de nada servirá porque están las obras y las investigaciones que seguramente se desatarán en la contabilidaddondeobviamenteestarán también de por medio la figura de Vicente Loredo y de paso la omisión descarada de los legisladores en cuanto a cumplir con su papel de fiscalizar a fondo los gastos y actos del ejecutivo tabasqueño.

Hay en Morelos una negativa constante del PAN para aceptar la unión con el PRD sabiendo precisamente de lo desgastado que Graco tiene a ese partido y al rechazo de la sociedad por esa franquicia partidista, pero el PAN también tiene sus enormes necesidades y ya vieron en el Estado de México que la unión sobre todo del llamado voto duro que pudiera quedarle al PRD les puede servir en el caso de una elección muy cerrado que es lo que seguramente pasara en el 2018, pero además habrá que considerar que no importa el pataleo que hagan los PANISTAS MORELENSES, será desde la cúpula nacional donde se les imponga esa alianza partidista. Mientras tanto, no hay al momento ni tenemos a la vista un ganador viable o seguro para las próximas elecciones si es que se forman alianzas, de ahí que ya no dependen los partidos de sus simpatizantes o de su oferta política fallida porque al convertirse en gobierno han demostrado que poco o nada les interesa la filosofía partidista, y por lo mismo serán las alianzas las que permitan tomar el poder. Para lograrlo necesitan el uso de la perversidad y llegan por lo mismo a las uniones que la razón y la lógica nos dicen que no deberían der ser como es el caso del PAN y el PRD. En esta lucha que ya se inicia el PRI en el 2018 es altamente posible ocupe un deshonroso tercer lugar si bien le va y si hace uniones o alianzas como las del PRD con el PAN y MC.